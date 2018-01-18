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    Симонян: «Березуцкие в сборной? Неплохая идея. Главное, в каком состоянии они будут перед ЧМ»

    Вице-президент РФС Никита Симонян высказался об идее вызова в сборную России братьев Алексея и Василия Березуцких в связи с травмой защитника «Спартака» Георгия Джикии.

    – Очень неприятная новость (травма Джикии — прим. ред.) Дай Бог, чтобы обошлось. Если правда кресты, то он может и чемпионат мира пропустить.

    – Кем можно заменить Джикию в сборной?

    – Уверен, что Станислав Саламович сможет найти правильное решение.

    – Есть мнение, что стоит попросить вернутся в сборную Игнашевича и братьев Березуцких.

    – Это неплохая идея. Но тут главное, в каком состоянии они будут находится перед чемпионатом мира. И возраст тут не имеет значение. Кто-то завершает карьеру в 28-30 лет, а кто-то играет до 50. В ЦСКА сейчас нет замены Березуцким и Игнашевичу. И домашний мундиаль станет для них последним крупным турниром.

    А может, за эти полгода сверкнет какая-нибудь новая звезда.

    А травма Джикии – беда для «Спартака». Команде ведь играть еще с «Атлетиком» в Лиге Европы, в чемпионате много встреч. Будем надееться, что все обойдется.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.01.2018 23:43
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 19 января 2018, 11:04

      ну Васю надо взять в качестве запасного, а может и основного. Его опыт поможет + рядом знакомые партнеры

      0
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 19 января 2018, 10:09

      Они свое отпахали. Поблагодарим их за это и оставим в покое.

      1
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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 19 января 2018, 10:06

      Да они как-то на жеребцов уже не тянут, два старых мерина.

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 19 января 2018, 08:52

      Давайте,подтягивайте ветеранов! Саламыч "примет верное решение"....Вся ситуация с нашим футболом перед ЧМ напоминает бункер Гитлера в 45-м.Все надеются на чудо-оружие.Хорошо хоть, д-р Геббельс "временно передал полномочия" заму.....

      0
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 19 января 2018, 00:47

      С таким же успехом можно пригласить в оборону Бубнова и Ковтуна,дайте дорогу молодым.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > anatolich72 19 января 2018, 09:32

      Назови фамилии молодых игроков, достойных для смены.

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      Рейтинг: -32

      odba.71929 19 января 2018, 00:26

      народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachokdoma.blogspot.com

      -2
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 18 января 2018, 23:52

      Оставьте в покое, Берёз и Игнашевича... они вряд ли,вытянут...

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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 > Ruryu 19 января 2018, 09:19

      Да, быстрее всего не вытянут, но лучше их у нас пока никого нет...Вообще без вариантов.

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