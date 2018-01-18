Симонян: «Березуцкие в сборной? Неплохая идея. Главное, в каком состоянии они будут перед ЧМ»

Вице-президент РФС Никита Симонян высказался об идее вызова в сборную России братьев Алексея и Василия Березуцких в связи с травмой защитника «Спартака» Георгия Джикии.

– Очень неприятная новость (травма Джикии — прим. ред.) Дай Бог, чтобы обошлось. Если правда кресты, то он может и чемпионат мира пропустить.

– Кем можно заменить Джикию в сборной?

– Уверен, что Станислав Саламович сможет найти правильное решение.

– Есть мнение, что стоит попросить вернутся в сборную Игнашевича и братьев Березуцких.

– Это неплохая идея. Но тут главное, в каком состоянии они будут находится перед чемпионатом мира. И возраст тут не имеет значение. Кто-то завершает карьеру в 28-30 лет, а кто-то играет до 50. В ЦСКА сейчас нет замены Березуцким и Игнашевичу. И домашний мундиаль станет для них последним крупным турниром.

А может, за эти полгода сверкнет какая-нибудь новая звезда.

А травма Джикии – беда для «Спартака». Команде ведь играть еще с «Атлетиком» в Лиге Европы, в чемпионате много встреч. Будем надееться, что все обойдется.