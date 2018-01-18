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  • Симонян: «Березуцкие в сборной? Неплохая идея. Главное, в каком состоянии они будут перед ЧМ»

Симонян: «Березуцкие в сборной? Неплохая идея. Главное, в каком состоянии они будут перед ЧМ»

18 января 2018, 23:43
9

Вице-президент РФС Никита Симонян высказался об идее вызова в сборную России братьев Алексея и Василия Березуцких в связи с травмой защитника «Спартака» Георгия Джикии.

– Очень неприятная новость (травма Джикии — прим. ред.) Дай Бог, чтобы обошлось. Если правда кресты, то он может и чемпионат мира пропустить.

– Кем можно заменить Джикию в сборной?

– Уверен, что Станислав Саламович сможет найти правильное решение.

– Есть мнение, что стоит попросить вернутся в сборную Игнашевича и братьев Березуцких.

– Это неплохая идея. Но тут главное, в каком состоянии они будут находится перед чемпионатом мира. И возраст тут не имеет значение. Кто-то завершает карьеру в 28-30 лет, а кто-то играет до 50. В ЦСКА сейчас нет замены Березуцким и Игнашевичу. И домашний мундиаль станет для них последним крупным турниром.

А может, за эти полгода сверкнет какая-нибудь новая звезда.

А травма Джикии – беда для «Спартака». Команде ведь играть еще с «Атлетиком» в Лиге Европы, в чемпионате много встреч. Будем надееться, что все обойдется.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Спартак Россия ЦСКА Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Джикия Георгий Симонян Никита
Комментарии (9)
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Ruryu
1516308777
Оставьте в покое, Берёз и Игнашевича... они вряд ли,вытянут...
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odba.71929
1516310816
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachokdoma.blogspot.com
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anatolich72
1516312020
С таким же успехом можно пригласить в оборону Бубнова и Ковтуна,дайте дорогу молодым.
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yorgenbarenz
1516341146
Давайте,подтягивайте ветеранов! Саламыч "примет верное решение"....Вся ситуация с нашим футболом перед ЧМ напоминает бункер Гитлера в 45-м.Все надеются на чудо-оружие.Хорошо хоть, д-р Геббельс "временно передал полномочия" заму.....
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Дядя Серёжа
1516345580
Да они как-то на жеребцов уже не тянут, два старых мерина.
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Чикомас
1516345760
Они свое отпахали. Поблагодарим их за это и оставим в покое.
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ПФК ЦСКА Моscow
1516349070
ну Васю надо взять в качестве запасного, а может и основного. Его опыт поможет + рядом знакомые партнеры
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