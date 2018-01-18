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    Месси – в адрес Роналдиньо: «Футбол никогда не забудет твою улыбку»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси обратился к бывшему одноклубнику Роналдиньо, который в возрасте 37 лет попрощался с футболом.

    «Как я уже говорил, я много от тебя научился. Я рад, что нас с тобой много связывает и еще больше рад, что помимо феноменальной игры в футбол ты являешься отличным человеком.

    Футбол никогда не забудет твою улыбку.

    Всего наилучшего, Ронни», – написал 30-летний аргентинец в инстаграме под общей фотографией.

    Футболисты вместе играли за каталонский клуб с 2003 по 2008 год.

    После ухода бразильца в «Милан» Месси взял его 10 номер.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    18.01.2018 18:47
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 22 января 2018, 20:21

      Ронни Легенда!!!!

      1
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      Рейтинг: +27

      mvdmvdmvd 20 января 2018, 02:53

      Ронни улыбайся всегда и болей за "BARCA"

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +142

      MaxiLeon 19 января 2018, 21:41

      от его игры мы получали удовольствие . Браво тебе Роналдиньо .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      roma83 19 января 2018, 04:43

      мне кажеться еслиб он играл в одно время с месси и роналду неизвестно еще у когоб былоб больше золотых мячей

      0
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      ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > roma83 19 января 2018, 07:14

      А кто мешал ему в их отсутствие брать больше золотых мячей?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > АртурZaСМ 20 января 2018, 13:07

      дисциплина его подвела ! гулянки в клубах большие бабки вскружили голову вот и он начал сдуваться ! Но за свою карьеру он выиграл то что сейчас многим только может сниться !

      0
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      Рейтинг: +10

      Doc_tor 19 января 2018, 02:29

      Пока Волшебник(

      0
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      Рейтинг: +116

      ron 80 18 января 2018, 20:50

      Месси к своему таланту , прибавил стажировку у Рона.....вот и получился лучший игрок современности....Браво Роник, тебя любят все....хоть ты и распи.....й....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +249

      selkoka 18 января 2018, 19:36

      Рони - великий! Если бы к огромному таланту еще побольше усердия и работоспособности.... Наверное, не было бы равных ему. А про улыбку его)))))))) В прямом смысле никто не забудет)))))))))

      8
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 18 января 2018, 19:14

      До свидания, Роналдиньо!!! Ты был одним из лучших!!!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 18 января 2018, 19:10

      и началось с гола симену на чм 2002..... продолжилось еще зрелищней

      2
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      Рейтинг: +91

      Гарриc 18 января 2018, 19:05

      Один из лучших !!! )

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