Месси – в адрес Роналдиньо: «Футбол никогда не забудет твою улыбку»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси обратился к бывшему одноклубнику Роналдиньо, который в возрасте 37 лет попрощался с футболом.

«Как я уже говорил, я много от тебя научился. Я рад, что нас с тобой много связывает и еще больше рад, что помимо феноменальной игры в футбол ты являешься отличным человеком.

Футбол никогда не забудет твою улыбку.

Всего наилучшего, Ронни», – написал 30-летний аргентинец в инстаграме под общей фотографией.

Футболисты вместе играли за каталонский клуб с 2003 по 2008 год.

После ухода бразильца в «Милан» Месси взял его 10 номер.