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    Пейчинович не понимает, почему Игоря Денисова не вызывают в сборную России

    Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович считает, что капитан «железнодорожников» Игорь Денисов несправедливо не вызывается в сборную России. По его словам, это лишь вредит национальной команде.

    – Игорь Денисов не вызывается в сборную России. Несправедливо?

    – Это странно. Я спрашивал у Игоря об этом, но он отмахивался: «Там дело в другом». Не знаю, почему его не вызывают в сборную, но это потеря для вашей команды. По мне, Игорь должен быть в основе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.01.2018 11:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 января 2018, 12:04

      В сборной работает злопамятный главный тренер Черчесов, ума у него столько,
      сколько волос на его голове.

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