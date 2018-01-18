Пейчинович не понимает, почему Игоря Денисова не вызывают в сборную России

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович считает, что капитан «железнодорожников» Игорь Денисов несправедливо не вызывается в сборную России. По его словам, это лишь вредит национальной команде.

– Игорь Денисов не вызывается в сборную России. Несправедливо?

– Это странно. Я спрашивал у Игоря об этом, но он отмахивался: «Там дело в другом». Не знаю, почему его не вызывают в сборную, но это потеря для вашей команды. По мне, Игорь должен быть в основе.