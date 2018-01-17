Заболотный будет играть за «Зенит» под номером Аршавина и Халка

Боюсь, Болотный будет сидеть на лавке. Манчини с составом до сих пор вроде не определился. Лука Джорджевич в Арсенале, гля как засверкал. В Зените таланты видеть разучились.
Приобретенный в текущее трансферное окно форвард санкт-петербургского «Зенита» Антон Заболотный определился с номером, под которым будет выступать за сине-бело-голубых. Игрок взял 29-й.
Ранее под этим номером цвета команды защищали такие футболисты, как Андрей Аршавин и Халк.
Напомним, что Заболотный перешел в «Зенит» из «Тосно», где стал лучшим бомбардиром в истории клуба.