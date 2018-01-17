Заболотный будет играть за «Зенит» под номером Аршавина и Халка

Приобретенный в текущее трансферное окно форвард санкт-петербургского «Зенита» Антон Заболотный определился с номером, под которым будет выступать за сине-бело-голубых. Игрок взял 29-й.

Ранее под этим номером цвета команды защищали такие футболисты, как Андрей Аршавин и Халк.

Напомним, что Заболотный перешел в «Зенит» из «Тосно», где стал лучшим бомбардиром в истории клуба.