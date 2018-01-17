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    Заболотный будет играть за «Зенит» под номером Аршавина и Халка

    Приобретенный в текущее трансферное окно форвард санкт-петербургского «Зенита» Антон Заболотный определился с номером, под которым будет выступать за сине-бело-голубых. Игрок взял 29-й.

    Ранее под этим номером цвета команды защищали такие футболисты, как Андрей Аршавин и Халк.

    Напомним, что Заболотный перешел в «Зенит» из «Тосно», где стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

    Источник: ФК «Зенит»

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    17.01.2018 12:26
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +130

      Холстомер 17 января 2018, 16:51

      Боюсь, Болотный будет сидеть на лавке. Манчини с составом до сих пор вроде не определился. Лука Джорджевич в Арсенале, гля как засверкал. В Зените таланты видеть разучились.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3461

      acor94 17 января 2018, 16:12

      Знающий болельщик даже новость открывать не будет. И так понятно что это 29.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 17 января 2018, 15:32

      ВААААААААУУ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 17 января 2018, 14:30

      Заболотному должно быть всё равно под каким номером сидеть на лавке.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 17 января 2018, 14:17

      Надеемся этот номер принесёт ему удачи

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 17 января 2018, 13:23

      Выбор номера ко многому обязывает!...
      Осталось чаще попадать в выбор тренера на игру и продвигать себя на газоне!...
      А журналисты сделают всё остальное - и нимб навесят, и сравнят, и сровняют, и закопают, а, может и вознесут!!...))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 17 января 2018, 12:47

      Заблотный теперь будет ШаваХалк

      -3
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