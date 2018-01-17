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    Божович: «Дзюба? Трудно приглашать игрока «Зенита» в Тулу»

    Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович хотел бы видеть в составе своей команды нападающего «Зенита» Артема Дзюбу. Сербский специалист уверен, что мог бы помочь форварду вернуться на прежний уровень игры.

    – Джорджевич сильно отличается по манере игры от Артема Дзюбы?

    – Дзюба все-таки действует по-другому. Артем габаритный парень, может принять мяч, продавить, выиграть единоборство.

    – Вы один из тех тренеров, у которых Дзюба заиграл. В чем секрет?

    – Не знаю. Но вообще-то до меня он здорово проявил себя в Томске у Валерия Непомнящего. Так что я точно не первооткрыватель. Артем раскрылся в «Томи».

    – Самое сложное в работе с этим футболистом?

    – У меня вообще никаких сложностей с ним не возникало.

    – Артем не полетел на сбор с основой «Зенита». Есть версия, что Манчини на него не рассчитывает, потому и приобрел Заболотного. Вы бы хотели видеть Дзюбу в «Арсенале»?

    – А почему нет?

    – Сейчас он не в лучшей форме...

    – У каждого игрока бывают спады. Но тут нужен индивидуальный подход. Считаю, у нас Дзюба показал бы свои лучшие качества, здорово бы себя проявил.

    – Вы просили руководство клуба приобрести Дзюбу?

    – Нет. Такого разговора не было. Потому что трудно приглашать игрока «Зенита» в Тулу...

    – Но ведь есть вариант аренды, при котором большую часть зарплаты будет платить питерский клуб.

    – Разговоров не было. Но я бы хотел видеть Дзюбу в своей команде сейчас. Это 100 процентов.

    – Готовы реанимировать его карьеру?

    – Да, готов ему помочь, вывести его на прежний уровень.

    – А как же быть тогда с Джорджевичем?

    – Мы же можем играть и в два нападающих. Но если говорить об усилении, нам, прежде всего, нужен опорный полузащитник.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.01.2018 08:45
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 17 января 2018, 21:26

      Не нужен буратино в команде, вся команда станет деревянной

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 17 января 2018, 15:33

      Тактично и деликатно. Хотя все знают, пользы от дзюбы, как с козла молока.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +77

      чифа 17 января 2018, 14:18

      Но ведь есть вариант аренды, при котором большую часть зарплаты будет платить питерский клуб.

      – Разговоров не было. Но я бы хотел видеть Дзюбу в своей команде сейчас. Это 100 процентов.будет шнурки гладить..

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 17 января 2018, 12:15

      Если говорить об усилении, то нужен полузащитник. А Дзюба? Дзюба не усиление...

      0
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      Рейтинг: -35

      bfdnrnern 17 января 2018, 10:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать


      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок на новый год. А вычитал о нем в этом блоге --- http://xx.org.ua/kachokdoma

      -4
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас > bfdnrnern 17 января 2018, 11:28

      Голову подкачай.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 января 2018, 08:57

      его уже никто не реанимирует

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