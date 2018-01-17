Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Божович: «Дзюба? Трудно приглашать игрока «Зенита» в Тулу»

17 января 2018, 08:45
7

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович хотел бы видеть в составе своей команды нападающего «Зенита» Артема Дзюбу. Сербский специалист уверен, что мог бы помочь форварду вернуться на прежний уровень игры.

– Джорджевич сильно отличается по манере игры от Артема Дзюбы?

– Дзюба все-таки действует по-другому. Артем габаритный парень, может принять мяч, продавить, выиграть единоборство.

– Вы один из тех тренеров, у которых Дзюба заиграл. В чем секрет?

– Не знаю. Но вообще-то до меня он здорово проявил себя в Томске у Валерия Непомнящего. Так что я точно не первооткрыватель. Артем раскрылся в «Томи».

– Самое сложное в работе с этим футболистом?

– У меня вообще никаких сложностей с ним не возникало.

– Артем не полетел на сбор с основой «Зенита». Есть версия, что Манчини на него не рассчитывает, потому и приобрел Заболотного. Вы бы хотели видеть Дзюбу в «Арсенале»?

– А почему нет?

– Сейчас он не в лучшей форме...

– У каждого игрока бывают спады. Но тут нужен индивидуальный подход. Считаю, у нас Дзюба показал бы свои лучшие качества, здорово бы себя проявил.

– Вы просили руководство клуба приобрести Дзюбу?

– Нет. Такого разговора не было. Потому что трудно приглашать игрока «Зенита» в Тулу...

– Но ведь есть вариант аренды, при котором большую часть зарплаты будет платить питерский клуб.

– Разговоров не было. Но я бы хотел видеть Дзюбу в своей команде сейчас. Это 100 процентов.

– Готовы реанимировать его карьеру?

– Да, готов ему помочь, вывести его на прежний уровень.

– А как же быть тогда с Джорджевичем?

– Мы же можем играть и в два нападающих. Но если говорить об усилении, нам, прежде всего, нужен опорный полузащитник.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Арсенал Зенит Дзюба Артем Джорджевич Лука Божович Миодраг
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1516168647
его уже никто не реанимирует
Ответить
bfdnrnern
1516175031
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок на новый год. А вычитал о нем в этом блоге --- http://xx.org.ua/kachokdoma
Ответить
DOCTOR PENALTY
1516180521
Если говорить об усилении, то нужен полузащитник. А Дзюба? Дзюба не усиление...
Ответить
чифа
1516187910
Но ведь есть вариант аренды, при котором большую часть зарплаты будет платить питерский клуб. – Разговоров не было. Но я бы хотел видеть Дзюбу в своей команде сейчас. Это 100 процентов.будет шнурки гладить..
Ответить
APchelov
1516192394
Тактично и деликатно. Хотя все знают, пользы от дзюбы, как с козла молока.
Ответить
пряник929
1516213616
Не нужен буратино в команде, вся команда станет деревянной
Ответить
Главные новости
Стало известно, когда Батраков прибудет в Стамбул для трансфера в «Галатасарай»
09:43
1
Червиченко: «Судья помогал «Спартаку» победить»
09:28
7
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
11
Даку высказался о реакции болельщиков «Спартака» на свой переход
08:45
3
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
2
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
15
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
6
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
9
Все новости
Все новости
Булыкин – о концерте Канье на стадионе «Зенита»: «Цены никого не отпугнут»
10:15
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
09:12
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
15
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
6
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
2
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
9
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
5
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
5
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
2
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
12
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
2
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
2
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
5
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
9
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
3
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+