Божович: «Дзюба? Трудно приглашать игрока «Зенита» в Тулу»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович хотел бы видеть в составе своей команды нападающего «Зенита» Артема Дзюбу. Сербский специалист уверен, что мог бы помочь форварду вернуться на прежний уровень игры.
– Джорджевич сильно отличается по манере игры от Артема Дзюбы?
– Дзюба все-таки действует по-другому. Артем габаритный парень, может принять мяч, продавить, выиграть единоборство.
– Вы один из тех тренеров, у которых Дзюба заиграл. В чем секрет?
– Не знаю. Но вообще-то до меня он здорово проявил себя в Томске у Валерия Непомнящего. Так что я точно не первооткрыватель. Артем раскрылся в «Томи».
– Самое сложное в работе с этим футболистом?
– У меня вообще никаких сложностей с ним не возникало.
– Артем не полетел на сбор с основой «Зенита». Есть версия, что Манчини на него не рассчитывает, потому и приобрел Заболотного. Вы бы хотели видеть Дзюбу в «Арсенале»?
– А почему нет?
– Сейчас он не в лучшей форме...
– У каждого игрока бывают спады. Но тут нужен индивидуальный подход. Считаю, у нас Дзюба показал бы свои лучшие качества, здорово бы себя проявил.
– Вы просили руководство клуба приобрести Дзюбу?
– Нет. Такого разговора не было. Потому что трудно приглашать игрока «Зенита» в Тулу...
– Но ведь есть вариант аренды, при котором большую часть зарплаты будет платить питерский клуб.
– Разговоров не было. Но я бы хотел видеть Дзюбу в своей команде сейчас. Это 100 процентов.
– Готовы реанимировать его карьеру?
– Да, готов ему помочь, вывести его на прежний уровень.
– А как же быть тогда с Джорджевичем?
– Мы же можем играть и в два нападающих. Но если говорить об усилении, нам, прежде всего, нужен опорный полузащитник.