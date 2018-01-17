Божович: «Дзюба? Трудно приглашать игрока «Зенита» в Тулу»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович хотел бы видеть в составе своей команды нападающего «Зенита» Артема Дзюбу. Сербский специалист уверен, что мог бы помочь форварду вернуться на прежний уровень игры.

– Джорджевич сильно отличается по манере игры от Артема Дзюбы?

– Дзюба все-таки действует по-другому. Артем габаритный парень, может принять мяч, продавить, выиграть единоборство.

– Вы один из тех тренеров, у которых Дзюба заиграл. В чем секрет?

– Не знаю. Но вообще-то до меня он здорово проявил себя в Томске у Валерия Непомнящего. Так что я точно не первооткрыватель. Артем раскрылся в «Томи».

– Самое сложное в работе с этим футболистом?

– У меня вообще никаких сложностей с ним не возникало.

– Артем не полетел на сбор с основой «Зенита». Есть версия, что Манчини на него не рассчитывает, потому и приобрел Заболотного. Вы бы хотели видеть Дзюбу в «Арсенале»?

– А почему нет?

– Сейчас он не в лучшей форме...

– У каждого игрока бывают спады. Но тут нужен индивидуальный подход. Считаю, у нас Дзюба показал бы свои лучшие качества, здорово бы себя проявил.

– Вы просили руководство клуба приобрести Дзюбу?

– Нет. Такого разговора не было. Потому что трудно приглашать игрока «Зенита» в Тулу...

– Но ведь есть вариант аренды, при котором большую часть зарплаты будет платить питерский клуб.

– Разговоров не было. Но я бы хотел видеть Дзюбу в своей команде сейчас. Это 100 процентов.

– Готовы реанимировать его карьеру?

– Да, готов ему помочь, вывести его на прежний уровень.

– А как же быть тогда с Джорджевичем?

– Мы же можем играть и в два нападающих. Но если говорить об усилении, нам, прежде всего, нужен опорный полузащитник.