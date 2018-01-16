«Спартак» заинтересован в защитнике сборной Польши

«Спартак» проявляет заинтересованность в приобретении защитника СПАЛа Бартоша Саламона, сообщает Calciomercatonews. 26-летний футболист сборной Польши в текущем сезоне провел 16 матчей в Серии А.

Стоит отметить, что в составе СПАЛа футболист выступает на правах аренды. Трансферный лист принадлежит «Кальяри», за который он провел 51 матч и забил два мяча. За сборную Польши на его счету девять игр.

Трансферная стоимость Саламона оценивается в 1,8 миллиона евро.