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    «Спартак» заинтересован в защитнике сборной Польши

    «Спартак» проявляет заинтересованность в приобретении защитника СПАЛа Бартоша Саламона, сообщает Calciomercatonews. 26-летний футболист сборной Польши в текущем сезоне провел 16 матчей в Серии А.

    Стоит отметить, что в составе СПАЛа футболист выступает на правах аренды. Трансферный лист принадлежит «Кальяри», за который он провел 51 матч и забил два мяча. За сборную Польши на его счету девять игр.

    Трансферная стоимость Саламона оценивается в 1,8 миллиона евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.01.2018 10:18
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 16 января 2018, 12:30

      Не понимаю трансферную политику Спартака!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu > dendiesel 16 января 2018, 12:47

      Честно говоря,я тоже не понимаю(думал просто "чайник...,ан нет,есть товарищи по несчастью....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu 16 января 2018, 12:23

      Да ладно,парни... увидим,тогда и оценим. Сейчас,один фиг не знаем WHO IS...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 16 января 2018, 12:18

      Белый шоколад.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 января 2018, 12:04

      и это всё?????? слабенько что то ищут и как всегда все берём на худой конец

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 января 2018, 11:38

      да уж выискивают всяких непонятных да еще и торговаться будут до самого конца.

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      Рейтинг: +3181

      uBaH_ > OfaZavr 16 января 2018, 12:00

      Вообще покупать цз из Южной Америки это тоже не лучшая идея

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > uBaH_ 16 января 2018, 18:23

      ну бывают и оттуда игроки стоящие главное чтобы селекционный отдел знал на что идет, но вообщем хотелось чтобы без всякой тягомотины и лишнего завышения цены уже наконец то совершился трансфер.

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 16 января 2018, 11:06

      Ну вот это другое дело - дешево и сердито ))

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 16 января 2018, 10:40

      Может конечно научились у скаутов ЦСКА отыскивать самородки???

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      Рейтинг: +33432

      oyabun 16 января 2018, 10:33

      Кандидаты в защитники Спартака всё скромнее и непритязательнее.. Лишь бы кого взять? И отчитаться - "Защитник куплен! Алилуйя!! План на зимнее ТО выполнен!"

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