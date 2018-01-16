Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» с сухим счетом разгромил «Сток Сити»

    В матче 23 тура АПЛ встретились «Манчестер Юнайтед» и «Сток Сити». Крупная победа досталась «красным дьяволам». Все три гола забили разные футболисты. Это шестой матч подряд, в котором подопечные Жозе Моуринью не уступили.

    «Гончары» продолжают идти в зоне вылета. «Юнайтед» идет в таблице вторым, отставание от первого места равно 12 очкам.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 23-й тур

    Манчестер Юнайтед – Сток Сити – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Валенсия, 9; 2:0 – Марсьяль, 38; 3:0 – Лукаку, 72.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.01.2018 00:50
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 16 января 2018, 09:16

      Ожидаемо. У Стока сейчас одна из худших защит во всей Европе!!! Даже Беневенто и Лас-Пальмас, что играют во что угодно, только не футбол, пропустили меньше. 50 пропущенных мячей Карл!!! 50! На антирекорд идут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 16 января 2018, 06:50

      Вперёд вперёд!!! Догоняем МанСити!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 16 января 2018, 05:12

      Успехов

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11