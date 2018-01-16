АПЛ. «Манчестер Юнайтед» с сухим счетом разгромил «Сток Сити»

В матче 23 тура АПЛ встретились «Манчестер Юнайтед» и «Сток Сити». Крупная победа досталась «красным дьяволам». Все три гола забили разные футболисты. Это шестой матч подряд, в котором подопечные Жозе Моуринью не уступили.

«Гончары» продолжают идти в зоне вылета. «Юнайтед» идет в таблице вторым, отставание от первого места равно 12 очкам.

Чемпионат Англии. АПЛ. 23-й тур

Манчестер Юнайтед – Сток Сити – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Валенсия, 9; 2:0 – Марсьяль, 38; 3:0 – Лукаку, 72.

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