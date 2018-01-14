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    АПЛ. «Арсенал» проиграл «Борнмуту», ведя в счете по ходу матча

    В матче 23-го тура АПЛ «Борнмут» одержал волевую победу над «Арсеналом» 2:1.

    На 52-й минуте счет открыл защитник «канониров» Эктор Бельерин, однако хозяева сумели сначала сравнять счет, а потом выйти вперед.

    «Арсенал» занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии с 39-ю очками, «Борнмут» набрал 24 очка и поднялся на 13-ю строчку.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 23-й тур

    Борнмут – Арсенал –2:1 (0:0)

    Голы: 0:1 — Бельерин, 52; 1:1 — Уилсон, 70; 2:1 — Айб, 74.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.01.2018 18:21
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +584

      Бубновский 14 января 2018, 21:21

      ....что то надо менять!!!!...ну или кого то!!!...время пришло!!!!

      0
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      Рейтинг: +223

      Dinamo4emp 14 января 2018, 20:33

      Венгер мне кажется своё уже "оттренеровал"

      0
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      Рейтинг: +3136

      m40 > Dinamo4emp 14 января 2018, 21:09

      Венгер давно уже оттренеровал. Причем именно здесь, в другой команде он может достичь большего успеха. А тут тренер и клуб просто устали друг от друга. У Арсена в команде взгляд замылился и ничего нового он ей уже не даст. Но даже если Арсенал не попадет в еврокубки, руководство клуба всё равно скажет, что доверяет тренеру и оставит ещё на год.

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      Рейтинг: +223

      Dinamo4emp > m40 14 января 2018, 21:48

      Я с тобой согласен полностью. Просто Венгер в плане финансового вопроса в полне устраивает их и это их радует

      0
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      Рейтинг: +412

      Eds 14 января 2018, 20:10

      Без Санчеса ловить больше нечего... Приехали...

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 14 января 2018, 19:37

      и зачем летом с ним контракт продлевали надо было гнать лягушатника в шею

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 14 января 2018, 19:15

      ВенгерАут всё ближе и ближе

      1
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 14 января 2018, 18:39

      Эхх ставочка на ничью пролетела(
      Жалко Арсенал, но походу это Усманов там че то мутит с англичашками, убивая их великий клуб....хотя там у него меньше 30% акций, но все возможно!

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 14 января 2018, 18:31

      Венгер убивает этот клуб!

      1
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      Рейтинг: +6979

      1bear 14 января 2018, 18:29

      ...без Санчеса,Озила,Жиру–Арсенал "мертвый"...

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      Рейтинг: +421

      LMI 14 января 2018, 18:23

      Я рад этому. Я хочу чтобы мы опустились даже мимо ЛЕ. Хватит. После этого позорного сезона ВЕНГЕР ДОЛЖЕН УЙТИ!!!!!! ХВАТИТ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +273

      Berikosha > LMI 14 января 2018, 20:01

      да надо многое менять,начиная с Венгера

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