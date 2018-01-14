АПЛ. «Арсенал» проиграл «Борнмуту», ведя в счете по ходу матча

В матче 23-го тура АПЛ «Борнмут» одержал волевую победу над «Арсеналом» 2:1.

На 52-й минуте счет открыл защитник «канониров» Эктор Бельерин, однако хозяева сумели сначала сравнять счет, а потом выйти вперед.

«Арсенал» занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии с 39-ю очками, «Борнмут» набрал 24 очка и поднялся на 13-ю строчку.

Чемпионат Англии. АПЛ. 23-й тур

Борнмут – Арсенал –2:1 (0:0)

Голы: 0:1 — Бельерин, 52; 1:1 — Уилсон, 70; 2:1 — Айб, 74.

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