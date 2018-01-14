АПЛ. «Арсенал» проиграл «Борнмуту», ведя в счете по ходу матча

....что то надо менять!!!!...ну или кого то!!!...время пришло!!!!
В матче 23-го тура АПЛ «Борнмут» одержал волевую победу над «Арсеналом» 2:1.
На 52-й минуте счет открыл защитник «канониров» Эктор Бельерин, однако хозяева сумели сначала сравнять счет, а потом выйти вперед.
«Арсенал» занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии с 39-ю очками, «Борнмут» набрал 24 очка и поднялся на 13-ю строчку.
Чемпионат Англии. АПЛ. 23-й тур
Голы: 0:1 — Бельерин, 52; 1:1 — Уилсон, 70; 2:1 — Айб, 74.