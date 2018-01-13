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    Лодыгин может перейти в тульский «Арсенал»

    Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин может продолжить карьеру в тульском «Арсенале». «Канониры» ищут нового вратаря после ухода Владимира Габулова в «Брюгге».

    Проблема перехода заключается в высоких требованиях игрока по зарплате: в Санкт-Петербурге россиянин получает в три раза больше, чем ему готовы предложить в Туле.

    В нынешнем сезоне Лодыгин провел в РФПЛ пять матчей, в которых пропустил четыре гола.

    Источник: ФАН

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    13.01.2018 22:02
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 января 2018, 11:30

      привык поди сидеть да и к зенитовской зарплате не захочется идти в клуб ниже уровнем и в деньгах потерять, но это опять зависит от его желаний и стремлений как и в случаи с Дзюбой и Новосельцевым.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu 14 января 2018, 07:38

      Зачем предлагать контракт тому,чью зарплату не тяните???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 14 января 2018, 06:21

      Одно что говорят все- для нас деньги не главное мы играем ради удовольствия!

      2
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 14 января 2018, 00:36

      В России всегда были хорошие вратари ,неужели нету своего воспитанника? Обязательно покупать что ли если не тянет по деньгам поставок молодого или второго или третьего вратаря кто там после Габулова ,в команде же должно быть три вратаря для замены если первый травмируется ,дай тем им тем кто на лавке сидит шанс может он заиграет офигено

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 14 января 2018, 00:27

      Так забавно все это читать после слов болельщиков Зенита двухлетней давности, что Лодыгин лучше Акинфеева.

      -3
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      Рейтинг: +3120

      Мехдин 14 января 2018, 00:19

      Лучше в лондонский

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 14 января 2018, 00:10

      А могет шо то напутали?
      Могет все же в лондонский?))))))

      0
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 14 января 2018, 00:07

      Ему нигде не предложат столько, а лучше вообще никуда не брать, тогда важней будет работа.

      1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 14 января 2018, 00:05

      Посмотрим что выберет Юрий !

      0
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      Рейтинг: +175

      СуперДизель 14 января 2018, 00:02

      В Грецию же хотел

      0
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