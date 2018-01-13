Лодыгин может перейти в тульский «Арсенал»

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин может продолжить карьеру в тульском «Арсенале». «Канониры» ищут нового вратаря после ухода Владимира Габулова в «Брюгге».

Проблема перехода заключается в высоких требованиях игрока по зарплате: в Санкт-Петербурге россиянин получает в три раза больше, чем ему готовы предложить в Туле.

В нынешнем сезоне Лодыгин провел в РФПЛ пять матчей, в которых пропустил четыре гола.