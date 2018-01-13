Зидан: «Мы не заслужили поражения от «Вильярреала». Не понимаю, что происходит»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подвел итог матча 19 тура испанской Примеры против «Вильярреала» (0:1). Француз считает, что его команда заслужила как минимум очко по итогам встречи.

«Этот проигрыш мы не заслужили. Мяч просто не захотел влетать в ворота; не понимаю, что происходит. Мне очень неприятно. Однако мы не опустим руки и будем продолжать бороться. В целом матч против «Вильярреала» получился в нашем исполнении хорошим», – сказал Зидан.

«Реал» в Примере идет четвертым. Отставание от первого места равно 16 очкам.

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