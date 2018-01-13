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    Зидан: «Мы не заслужили поражения от «Вильярреала». Не понимаю, что происходит»

    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подвел итог матча 19 тура испанской Примеры против «Вильярреала» (0:1). Француз считает, что его команда заслужила как минимум очко по итогам встречи.

    «Этот проигрыш мы не заслужили. Мяч просто не захотел влетать в ворота; не понимаю, что происходит. Мне очень неприятно. Однако мы не опустим руки и будем продолжать бороться. В целом матч против «Вильярреала» получился в нашем исполнении хорошим», – сказал Зидан.

    «Реал» в Примере идет четвертым. Отставание от первого места равно 16 очкам.

    Сенсационное поражение «Реала». Победный гол создал Черышев

    Источник: AS

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    13.01.2018 21:39
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 14 января 2018, 10:53

      Что происходит? А я тебе скажу что происходит! Твоя команда крайне обленилась после триумфа в прошлом году. Футболисты Реала считают, что достигли предела совершенства, когда выиграли ЛЧ два раза подряд, и теперь им ничего не нужно. Мотивации у них нет никакой.
      Зидан может засунуть в одно место свой титул лучшего тренера. А Роналду свой Золотой матч пусть засунет туда же.

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      Рейтинг: +14

      Владимир М 14 января 2018, 02:07

      всегда так, нельзя быть все время на вершине. в прошлом сезотак не были засчитаны кучу мячей реалу левых и он получил много очков. вот вселенная в этом сезоне отбирает обратно) шутка.
      а все просто, спад идет за подьемом,это известная формула жизни

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      Рейтинг: +1167

      Александр52 14 января 2018, 01:40

      Это кара небесная на все предшествующие происки против Барсы, за все последние 5 лет. А если серьёзно, за что дали 5-й Золотой мяч Роналду? Он и прошлый год не играл, и этот год только плачет на поле.

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 13 января 2018, 23:26

      Роналду продать к чертовой матери асенсио иско вернут хамеса... зидан тупой что ли роналду составе даже не должен быть

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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 13 января 2018, 22:05

      Барса без покупок достигла того что сейчас имеет, Дембеле сломанный был сейчас только вернулся, а Коутиньо вообще только что подписали, так что Барса считайте с ослабленным составом всего добилась видь ушел Неймар.

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      Рейтинг: +906

      Football06 13 января 2018, 22:03

      Ну щас пойдут винить Зидана , а на самом деле Роналду чисто промазал около 10 моментов и кто виноват?

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 13 января 2018, 21:58

      Ага. Играть не умеете, никакой тактики и стратегии

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      Рейтинг: +906

      Football06 > DeStar 13 января 2018, 22:02

      А ты и дальше говори что Барса потратила больше а реал меньше, у реала состав на несколько лет, так что, давай признайся поражение и то что реал щас по сути очень и очень слаб по сравнению с прошлогодним

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      Рейтинг: +1130

      petr69 > DeStar 13 января 2018, 22:40

      К сожалению Вы правы. Игроки играют хорошо вроде бы, но слишком однообразно, все ходы легко читаются. Запряги и распряги,запряги и распряги, и так 90 минут

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      Рейтинг: +313

      de bruyne > Football06 13 января 2018, 23:28

      Барса что потратила? Дембеле сломался нече не дал... остольных недавно купили... барса тоже со старым составом добилась даже неймара потерял

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      Рейтинг: +14

      Владимир М > petr69 14 января 2018, 02:08

      что было с барсой в 2011году , к ней приспособились и ей стало оч тяжко выигрывать

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Football06 14 января 2018, 03:34

      Что мне нужно признать ? Какое поражение ? Что ты несёшь вообще ? Барса оттого и стабильна потому что игроков берет когда нужно , а реал вон, зависим от роналду , а когда он не играет нет и побед . Бензема держут зачем то. Что мне нужно тут признавать ? То что реалу нужно состав обновлять ? Это да . Кто тут на несколько лет то ? Если перед сезоном лишились молодого и. Крутого хамеса, продали морату, ушёл пепе, ладно с этим данило ещё , но реал ослабился. Вот получает теперь

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      DeStar > de bruyne 14 января 2018, 03:37

      Я лишь говорил о том что Барселона за лет 5 купила много игроков и потратила много денег . А не то что они мешки . Им была необходима перестройка . А реал вроде ж и покупает и процент хороших игроков купленных за эти 5 дет вроде как удачнее чем у барсы. Ну это я о видале, вермалене, алвеш, гомеш деулофеу зачем то вернули , туран... ну не заиграли ребята . Но все равно состав есть и играют . А реал ... фиг пойми что за лет 5 неудачные трансферы это данило который уже продан и некий... как там его , Лукас Силва?которого сплавили Быстро .. остальные игроки то хороши, а результата нет

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      DeStar > de bruyne 14 января 2018, 03:42

      Ну я имел ввиду не этот год . Я немного не понимаю почему многие люди тут пишут что барсу, что не сломалась после ухода Неймара и так далее . Барса просто смогла играть и без него , и играет как от неё и ждали, тоесть.. ну как бы стабильно и все , сильнее она не стала . То что такой отрыв это лишь говорит о том что реал стал днищем, а не барса тут заиграла как в 2009. В лч те же ничьи с юве и олимпиакосом. Тоесть барса в своём ритме . Лучше она не стала . Просто реал в заднице ... а барса играет так как и ждали.

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      Рейтинг: +906

      Football06 > DeStar 15 января 2018, 00:54

      Слышь ты недоумок, ты сравни кто ты и кто они, там сидят люди с большими деньгами и огромным опытом, а тут в телефоне сидишь и трындишь не по детский, не надо говорить типо крутой Хамес,крутого привозчика шел потому что не играл вообще, а ему нужна практика, Пепе стар и не продлили контракт, ушёл, Данило за не слабые деньги продали, кстати многие болелы реала были рады тому что автоголешника и привозчика так что не надо тут писать чушь, купили вон Себальоса отобрали у Барсы, Тео отобрали у Барсы, Коутиньо даже хотели взять за 200 млн, ни фига два раза за нас выскочили а тут *****ц

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