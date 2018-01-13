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  • Зидан: «Мы не заслужили поражения от «Вильярреала». Не понимаю, что происходит»

Зидан: «Мы не заслужили поражения от «Вильярреала». Не понимаю, что происходит»

13 января 2018, 21:39
15

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подвел итог матча 19 тура испанской Примеры против «Вильярреала» (0:1). Француз считает, что его команда заслужила как минимум очко по итогам встречи.

«Этот проигрыш мы не заслужили. Мяч просто не захотел влетать в ворота; не понимаю, что происходит. Мне очень неприятно. Однако мы не опустим руки и будем продолжать бороться. В целом матч против «Вильярреала» получился в нашем исполнении хорошим», – сказал Зидан.

«Реал» в Примере идет четвертым. Отставание от первого места равно 16 очкам.

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Источник: AS
Испания. Примера Реал Вильярреал Зидан Зинедин
Комментарии (15)
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DeStar
1515869929
Ага. Играть не умеете, никакой тактики и стратегии
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Football06
1515870225
Ну щас пойдут винить Зидана , а на самом деле Роналду чисто промазал около 10 моментов и кто виноват?
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Ф.К БАРСЕЛОНА
1515870323
Барса без покупок достигла того что сейчас имеет, Дембеле сломанный был сейчас только вернулся, а Коутиньо вообще только что подписали, так что Барса считайте с ослабленным составом всего добилась видь ушел Неймар.
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de bruyne
1515875201
Роналду продать к чертовой матери асенсио иско вернут хамеса... зидан тупой что ли роналду составе даже не должен быть
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Александр52
1515883200
Это кара небесная на все предшествующие происки против Барсы, за все последние 5 лет. А если серьёзно, за что дали 5-й Золотой мяч Роналду? Он и прошлый год не играл, и этот год только плачет на поле.
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Владимир М
1515884823
всегда так, нельзя быть все время на вершине. в прошлом сезотак не были засчитаны кучу мячей реалу левых и он получил много очков. вот вселенная в этом сезоне отбирает обратно) шутка. а все просто, спад идет за подьемом,это известная формула жизни
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BRO_football
1515916405
Что происходит? А я тебе скажу что происходит! Твоя команда крайне обленилась после триумфа в прошлом году. Футболисты Реала считают, что достигли предела совершенства, когда выиграли ЛЧ два раза подряд, и теперь им ничего не нужно. Мотивации у них нет никакой. Зидан может засунуть в одно место свой титул лучшего тренера. А Роналду свой Золотой матч пусть засунет туда же.
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