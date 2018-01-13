Луис Адриано – Джикии: «Я люблю тебя, мой друг»

да и незачем перед ними оправдываться все равно таким ничего не докажешь, им выгодно видеть то чего нет.
Московский «Спартак» опубликовал видео, где Георгий Джикия находится в компании партнеров, которых в течение дня он назвал шоколадками. Футболисты дают понять: в стане красно-белых нет расизма.
«Джикия – наш друг, наш брат», – сказали красно-белые южноамериканцы.
Отметим, что опубликованный «Спартаком» пост про «шоколадок» имел реакцию на дальнем зарубежье.
Спартаковские бразильцы: «Джикия – наш друг, наш брат!» pic.twitter.com/LtswcqPiW4— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 13 января 2018 г.
«Спартак» обвиняют в расизме. Виноват Джикия