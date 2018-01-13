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    Луис Адриано – Джикии: «Я люблю тебя, мой друг»

    Московский «Спартак» опубликовал видео, где Георгий Джикия находится в компании партнеров, которых в течение дня он назвал шоколадками. Футболисты дают понять: в стане красно-белых нет расизма.

    «Джикия – наш друг, наш брат», – сказали красно-белые южноамериканцы.

    Отметим, что опубликованный «Спартаком» пост про «шоколадок» имел реакцию на дальнем зарубежье.

    «Спартак» обвиняют в расизме. Виноват Джикия

    Источник: Twitter

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    13.01.2018 21:08
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 января 2018, 11:23

      да и незачем перед ними оправдываться все равно таким ничего не докажешь, им выгодно видеть то чего нет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 14 января 2018, 05:22

      Позорище-перед кем Вы оправдываетесь?))Жалко, что футболистам приходится теперь участвовать в этом "театре абсурда"...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      mixa79 14 января 2018, 02:07

      Пусть некоторые лучше убедятся в наличии яиц у себя между ног...даже на том видео было видно, что Джикия говорит это все в шутку, чего обидного то?
      Американцы русских в шутку алкоголиками называют. Может у меня брат или отец алкоголик? Почему меня не спросили можно так шутить или нет?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      Kikujiro 14 января 2018, 01:14

      Даже смешно эту новость читать было сегодня) команду, где всегда было много темнокожих игроков,обвинять в расизме.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 14 января 2018, 00:41

      А Луис то по русски шпарит неплохо

      1
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      Рейтинг: +1691

      Соа́рес де Мора́ис 14 января 2018, 00:01

      Послышалось. Фернандо Джикию назвал таджиком)))))).
      Чем не повод для статейки). Умом рехнулись толерасты. В команде порядок и это главное!

      4
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 13 января 2018, 23:21

      А в чём рассизм?
      Шоколад сладких и его ЛЮБЯТ все! В чём рассизм?

      5
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 13 января 2018, 23:03

      Мля красавцы)))))))))))))))))))От души!
      вот это команда,один за всех и все за одного!
      Разрешили вопрос для слабоумных)))
      Чисто русский юмор и все его поняли!
      Респект нашим шоколадным братьям!))
      Вперед FCSM
      позитивное видео!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 13 января 2018, 22:12

      Пошлите эти эмоции этим е.....м журналюгам. Сами там перетра...сь друг с другом а Джикия теперь ку- клус-клановец.

      6
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 13 января 2018, 22:05

      Да пошли вы на Х. ..................Й америкоССЫ ( Л. АДРИАНО )

      5
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