Луис Адриано – Джикии: «Я люблю тебя, мой друг»

Московский «Спартак» опубликовал видео, где Георгий Джикия находится в компании партнеров, которых в течение дня он назвал шоколадками. Футболисты дают понять: в стане красно-белых нет расизма.

«Джикия – наш друг, наш брат», – сказали красно-белые южноамериканцы.

Отметим, что опубликованный «Спартаком» пост про «шоколадок» имел реакцию на дальнем зарубежье.

Спартаковские бразильцы: «Джикия – наш друг, наш брат!» pic.twitter.com/LtswcqPiW4 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 13 января 2018 г.

«Спартак» обвиняют в расизме. Виноват Джикия