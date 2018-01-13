Директор «Кайрата»: «Интерес к Погребняку? Сам удивился, когда прочитал»

Технический директор «Кайрата» Евгений Калакуцкий заявил, что с удивлением воспринял новость об интересе казахстанского клуба к нападающему «Динамо» Павлу Погребняку.

Сегодня СМИ сообщили, что 34-летний футболист рассматривается руководством алматинцев как возможная альтернатива форварду Жерару Гоу, покинувшему команду в ноябре.

«Давайте пока без комментариев. Сам с удивлением прочел новость», – сказал Калакуцкий.

Погребняк перешел в «Динамо» из «Рединга» летом 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие всего в одном матче, проведя на поле 24 минуты.