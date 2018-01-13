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    Директор «Кайрата»: «Интерес к Погребняку? Сам удивился, когда прочитал»

    Технический директор «Кайрата» Евгений Калакуцкий заявил, что с удивлением воспринял новость об интересе казахстанского клуба к нападающему «Динамо» Павлу Погребняку.

    Сегодня СМИ сообщили, что 34-летний футболист рассматривается руководством алматинцев как возможная альтернатива форварду Жерару Гоу, покинувшему команду в ноябре.

    «Давайте пока без комментариев. Сам с удивлением прочел новость», – сказал Калакуцкий.

    Погребняк перешел в «Динамо» из «Рединга» летом 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие всего в одном матче, проведя на поле 24 минуты.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.01.2018 18:23
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    Комментарии1
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    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 13 января 2018, 18:30

      посмеялся от души наверное данной новости

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