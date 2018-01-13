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    ЦСКА установил за Бистровича отступные в размере 20 миллионов

    ЦСКА в контракте с полузащитником Кристияном Бистровичем прописал отступные. Данная сумма составляет 20 миллионов евро, утверждает Index. По неофициальным данным, трансфер хавбека обошелся армейцам в 500 тысяч евро.

    Соглашение с 19-летним футболистом рассчитано до 2022 года.

    В этом сезоне чемпионата Хорватии игрок провел 12 игр, не отметившись результативными действиями.

    ЦСКА наконец-то купил игрока. Кто он такой?

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.01.2018 09:48
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 13 января 2018, 13:55

      похоже просто на пиар-ход. Не думаю, что на него прямо такой спрос будет сумасшедший на трансферном рынке. Хотя кто знает как он себя зарекомендуем в нашем чемпионате. Возможно все

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 13 января 2018, 13:28

      удачи!

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа 13 января 2018, 12:51

      Или пытаются оправдать сие бессмысленное действо, придавая значение ...или одно из двух...)))

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 13 января 2018, 12:29

      Почему бы и нет. А вдруг получится?

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 13 января 2018, 12:24

      на вырост взяли

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 января 2018, 11:26

      ещё не играл толком и его ни кто не видел а уже отступные накрутили выше крыши

      3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 13 января 2018, 11:20

      По моему. это просто надувание щек. Типа и у нас есть "очень ценные игроки", пиар.

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 13 января 2018, 11:18

      Сейчас очень интересное время, он ещё ни одного матча не провёл, а отступные уже есть , такой футбол, нынче

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 13 января 2018, 11:16

      футбол-футболом, но деньги тоже надо как-то делать на игроках... продадут потом явно дороже чем 2-3 ляма... Если хорошую ему программу в ЛЕ обеспечат...

      2
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 13 января 2018, 11:13

      Не ужели Гинер думает что сами хорваты такие тупые что не разглядели будущую суперзвезду? и продали за 3 копейки ( по теперешним трансферным ценам) а он умник через 3 года продаст его за 20 лимонов? Гинер ты просто смешон)))

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Пестрый 13 января 2018, 12:06

      Выглядит конечно забавно, но Гинер умеет продавать игроков на порядок дороже, чем купил! А порой даже на порядок дороже, чем они в принципе должны стоить!))

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      Рейтинг: +694

      NIK32RUS > Пестрый 13 января 2018, 12:06

      А ты думаешь ты умней Гинера в денежном вопросе?

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Пестрый 13 января 2018, 12:08

      Ну, посмейся!

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