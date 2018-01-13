ЦСКА установил за Бистровича отступные в размере 20 миллионов

ЦСКА в контракте с полузащитником Кристияном Бистровичем прописал отступные. Данная сумма составляет 20 миллионов евро, утверждает Index. По неофициальным данным, трансфер хавбека обошелся армейцам в 500 тысяч евро.

Соглашение с 19-летним футболистом рассчитано до 2022 года.

В этом сезоне чемпионата Хорватии игрок провел 12 игр, не отметившись результативными действиями.

ЦСКА наконец-то купил игрока. Кто он такой?