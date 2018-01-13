«Тоттенхэм» отказался от покупки Малкома

«Тоттенхэм» отказался от идеи подписания форварда «Бодо» Малкома. Как сообщается, «шпоры» не намерены приобретать бразильца в зимнее трансферное окно. Ранее французский клуб отказался продавать 20-летнего игрока «Тоттенхэму» за 35 миллионов евро.

Малком перешел в «Бордо» из «Коринтианса» в январе 2016 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 18-ти матчах чемпионата Франции, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.