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    «Тоттенхэм» отказался от покупки Малкома

    «Тоттенхэм» отказался от идеи подписания форварда «Бодо» Малкома. Как сообщается, «шпоры» не намерены приобретать бразильца в зимнее трансферное окно. Ранее французский клуб отказался продавать 20-летнего игрока «Тоттенхэму» за 35 миллионов евро.

    Малком перешел в «Бордо» из «Коринтианса» в январе 2016 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 18-ти матчах чемпионата Франции, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Goal.com

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    13.01.2018 07:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 13 января 2018, 11:07

      Если бразильские ноунеймы переходят в Реал за 45 лямов,то этот точно меньше 50 стоить неможет...

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      Рейтинг: +63

      Nurik Ponsuato 13 января 2018, 10:17

      Бодо? Вы че ахнули что-ли

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