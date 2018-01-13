Алехандро Гомес может перейти в «Ливерпуль» за 60 миллионов

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Полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес может продолжить карьеру в Англии. К 29-летнему футболисту предметный интерес проявляет «Ливерпуль», сообщает La Nacion. По данным источника, английский клуб готов заплатить за аргентинца 60 миллионов евро.
По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет 18 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Гомес провел в Серии А 18 матчей, забив четыре гола и отдав восемь результативных передач.