Алехандро Гомес может перейти в «Ливерпуль» за 60 миллионов

Полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес может продолжить карьеру в Англии. К 29-летнему футболисту предметный интерес проявляет «Ливерпуль», сообщает La Nacion. По данным источника, английский клуб готов заплатить за аргентинца 60 миллионов евро.

По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет 18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Гомес провел в Серии А 18 матчей, забив четыре гола и отдав восемь результативных передач.