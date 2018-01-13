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    Алехандро Гомес может перейти в «Ливерпуль» за 60 миллионов

    Полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес может продолжить карьеру в Англии. К 29-летнему футболисту предметный интерес проявляет «Ливерпуль», сообщает La Nacion. По данным источника, английский клуб готов заплатить за аргентинца 60 миллионов евро.

    По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет 18 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне Гомес провел в Серии А 18 матчей, забив четыре гола и отдав восемь результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.01.2018 06:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: 0

      rtjrtj45j45 13 января 2018, 09:47

      нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://wq.lt/7GH4s

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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 13 января 2018, 09:16

      Это бред

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 13 января 2018, 08:46

      Результативный

      1
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