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    «Тосно» и «Динамо» согласовали трансфер Маркова, но «Зенит» имеет право выкупа игрока

    «Тосно» принял предложение «Динамо» по трансферу нападающего Евгения Маркова. Однако в контракте футболиста есть пункт, позволяющий «Зениту» выкупить его за ту же сумму.

    «Мы приняли предложение «Динамо» по трансферу Маркова. Официальный трансфер еще не состоялся, так как в контракте Евгения есть пункт, что «Зенит» имеет право выкупить игрока ровно за такую же сумму, что предложил московский клуб. В данный момент мы в процессе переговоров. Все будет зависеть от желания самого футболиста», — сообщает пресс-служба «Тосно».

    Ранее директор «Тосно» Леонид Хоменко заявил, что Марков перейдет в «Динамо» с вероятностью 99,9 процента.

    Источник: ТАСС

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    12.01.2018 16:26
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 13 января 2018, 02:03

      зениту он нафиг не нужен

      0
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 12 января 2018, 20:56

      Если после Заболотного уйдет и Марков, то Тосно запросто может опуститься на 15 место и вылететь...Атаку целиком теряют, причем если в Динамо, то это ж к прямому конкуренту в борьбе за выживание...

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 января 2018, 18:57

      ну понятно если хорошо заиграет в Динамо то Зеня как всегда отберет и на лавку посадит.

      3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 12 января 2018, 17:44

      Динамо понятно, а Зениту он то зачем тарахтел? Чтобы Заболотному не было скучно?

      1
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      Рейтинг: -18

      daco21 12 января 2018, 16:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -8
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 12 января 2018, 16:52

      Что за сумма то?

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 января 2018, 16:32

      Толковая схема... Марков шишек себе набьёт, всегда на виду и если заиграет, то питерцы его сразу подтянут по условиям контракта... Такая завуалированная аренда...)))

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