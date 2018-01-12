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  • «Тосно» и «Динамо» согласовали трансфер Маркова, но «Зенит» имеет право выкупа игрока

«Тосно» и «Динамо» согласовали трансфер Маркова, но «Зенит» имеет право выкупа игрока

12 января 2018, 16:26
7

«Тосно» принял предложение «Динамо» по трансферу нападающего Евгения Маркова. Однако в контракте футболиста есть пункт, позволяющий «Зениту» выкупить его за ту же сумму.

«Мы приняли предложение «Динамо» по трансферу Маркова. Официальный трансфер еще не состоялся, так как в контракте Евгения есть пункт, что «Зенит» имеет право выкупить игрока ровно за такую же сумму, что предложил московский клуб. В данный момент мы в процессе переговоров. Все будет зависеть от желания самого футболиста», — сообщает пресс-служба «Тосно».

Ранее директор «Тосно» Леонид Хоменко заявил, что Марков перейдет в «Динамо» с вероятностью 99,9 процента.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Тосно Зенит Динамо Марков Евгений
Комментарии (7)
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insider_retro
1515763928
Толковая схема... Марков шишек себе набьёт, всегда на виду и если заиграет, то питерцы его сразу подтянут по условиям контракта... Такая завуалированная аренда...)))
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Bivaliy67
1515765123
Что за сумма то?
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daco21
1515765486
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FanatSerj
1515768256
Динамо понятно, а Зениту он то зачем тарахтел? Чтобы Заболотному не было скучно?
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OfaZavr
1515772621
ну понятно если хорошо заиграет в Динамо то Зеня как всегда отберет и на лавку посадит.
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Aleksandr_1986_Spb_
1515779787
Если после Заболотного уйдет и Марков, то Тосно запросто может опуститься на 15 место и вылететь...Атаку целиком теряют, причем если в Динамо, то это ж к прямому конкуренту в борьбе за выживание...
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Sergej-74
1515798197
зениту он нафиг не нужен
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