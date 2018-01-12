«Тосно» и «Динамо» согласовали трансфер Маркова, но «Зенит» имеет право выкупа игрока

«Тосно» принял предложение «Динамо» по трансферу нападающего Евгения Маркова. Однако в контракте футболиста есть пункт, позволяющий «Зениту» выкупить его за ту же сумму.

«Мы приняли предложение «Динамо» по трансферу Маркова. Официальный трансфер еще не состоялся, так как в контракте Евгения есть пункт, что «Зенит» имеет право выкупить игрока ровно за такую же сумму, что предложил московский клуб. В данный момент мы в процессе переговоров. Все будет зависеть от желания самого футболиста», — сообщает пресс-служба «Тосно».

Ранее директор «Тосно» Леонид Хоменко заявил, что Марков перейдет в «Динамо» с вероятностью 99,9 процента.