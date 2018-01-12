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    Директор «Тосно»: «Марков перейдет в «Динамо» с вероятностью 99,9 процента»

    Директор «Тосно» Леонид Хоменко прокомментировал информацию о том, что форвард Евгений Марков может перейти в «Динамо».

    — Правда, что «Зенит» может выкупить Маркова за 10 миллионов рублей?

    — По поводу цены я ничего сказать не могу. Это все обсуждается конкретными лицами в конкретной обстановке. Пока деньги на счету не появятся, говорить не о чем. А вот «Динамо» — реальный вариант.

    — Именно «Динамо»?

    — Вероятность того, что Марков уходит в «Динамо» — 99,9 процента. Хотя в футболе все бывает. Даже при 100 процентной уверенности может еще все поменяться. Но на данный момент он переходит в «Динамо».

    — Трансфер будет оформлен в ближайшее время?

    — Он уже на сбор полетит не с нами, а с «Динамо».

    — Сумма трансфера – 2 миллиона евро?

    — Нет, не могу говорить на эту тему. Это не моя прерогатива.

    — Вас уже покинули два основных нападающих – Заболотный и Марков. Кем играть будете во второй части сезона?

    — Это жизнь. Это футбол. Школа работает, люди появляются. Команды всегда развивались. Ушел Марков — придет условный Федоров. Куда деваться? Есть предложение, человек изъявил желание уйти. Ничего страшного не произошло. Мир не обрушился. С оптимизмом смотрим в будущее.

    Ранее сообщалось о переходе нападающего Антона Заболотного в «Зенит».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.01.2018 14:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 января 2018, 18:47

      хорошее приобретение для Динамо тем более если удастся Погребняка вытурить.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 12 января 2018, 15:29

      Ждем...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 января 2018, 15:25

      Видно "товарищами" принято решение о переквалификации Тосно в клуб-донор, но рангом пониже до ФНЛ... Суммы реальные, как всегда, за семью замками!... Никто не хочет обнародовать бухгалтерию переходов!...))

      1
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 12 января 2018, 14:59

      0,01 % на вдруг умрет от счастья.

      3
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      Рейтинг: +2390

      baden69 12 января 2018, 14:17

      Похоже на то, что "прощай Тосно! Привет ФНЛ." При таких раскладах будет очень тяжело остаться в Премьер-лиге, а жаль.

      5
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