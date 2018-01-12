Директор «Тосно»: «Марков перейдет в «Динамо» с вероятностью 99,9 процента»

Директор «Тосно» Леонид Хоменко прокомментировал информацию о том, что форвард Евгений Марков может перейти в «Динамо».
— Правда, что «Зенит» может выкупить Маркова за 10 миллионов рублей?
— По поводу цены я ничего сказать не могу. Это все обсуждается конкретными лицами в конкретной обстановке. Пока деньги на счету не появятся, говорить не о чем. А вот «Динамо» — реальный вариант.
— Именно «Динамо»?
— Вероятность того, что Марков уходит в «Динамо» — 99,9 процента. Хотя в футболе все бывает. Даже при 100 процентной уверенности может еще все поменяться. Но на данный момент он переходит в «Динамо».
— Трансфер будет оформлен в ближайшее время?
— Он уже на сбор полетит не с нами, а с «Динамо».
— Сумма трансфера – 2 миллиона евро?
— Нет, не могу говорить на эту тему. Это не моя прерогатива.
— Вас уже покинули два основных нападающих – Заболотный и Марков. Кем играть будете во второй части сезона?
— Это жизнь. Это футбол. Школа работает, люди появляются. Команды всегда развивались. Ушел Марков — придет условный Федоров. Куда деваться? Есть предложение, человек изъявил желание уйти. Ничего страшного не произошло. Мир не обрушился. С оптимизмом смотрим в будущее.
Ранее сообщалось о переходе нападающего Антона Заболотного в «Зенит».