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  • Директор «Тосно»: «Марков перейдет в «Динамо» с вероятностью 99,9 процента»

Директор «Тосно»: «Марков перейдет в «Динамо» с вероятностью 99,9 процента»

12 января 2018, 14:06
5

Директор «Тосно» Леонид Хоменко прокомментировал информацию о том, что форвард Евгений Марков может перейти в «Динамо».

— Правда, что «Зенит» может выкупить Маркова за 10 миллионов рублей?

— По поводу цены я ничего сказать не могу. Это все обсуждается конкретными лицами в конкретной обстановке. Пока деньги на счету не появятся, говорить не о чем. А вот «Динамо» — реальный вариант.

— Именно «Динамо»?

— Вероятность того, что Марков уходит в «Динамо» — 99,9 процента. Хотя в футболе все бывает. Даже при 100 процентной уверенности может еще все поменяться. Но на данный момент он переходит в «Динамо».

— Трансфер будет оформлен в ближайшее время?

— Он уже на сбор полетит не с нами, а с «Динамо».

— Сумма трансфера – 2 миллиона евро?

— Нет, не могу говорить на эту тему. Это не моя прерогатива.

— Вас уже покинули два основных нападающих – Заболотный и Марков. Кем играть будете во второй части сезона?

— Это жизнь. Это футбол. Школа работает, люди появляются. Команды всегда развивались. Ушел Марков — придет условный Федоров. Куда деваться? Есть предложение, человек изъявил желание уйти. Ничего страшного не произошло. Мир не обрушился. С оптимизмом смотрим в будущее.

Ранее сообщалось о переходе нападающего Антона Заболотного в «Зенит».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Тосно Марков Евгений
Комментарии (5)
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baden69
1515755840
Похоже на то, что "прощай Тосно! Привет ФНЛ." При таких раскладах будет очень тяжело остаться в Премьер-лиге, а жаль.
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Сибирь за Спартак
1515758385
0,01 % на вдруг умрет от счастья.
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insider_retro
1515759931
Видно "товарищами" принято решение о переквалификации Тосно в клуб-донор, но рангом пониже до ФНЛ... Суммы реальные, как всегда, за семью замками!... Никто не хочет обнародовать бухгалтерию переходов!...))
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ВoВ
1515760185
Ждем...
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OfaZavr
1515772072
хорошее приобретение для Динамо тем более если удастся Погребняка вытурить.
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