Заболотный договорился о переходе в «Зенит»

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный в ближайшее время может сменить клуб. В его услугах серьезно заинтересован «Зенит». Известно, что ранее в «Тосно» поступило предложение от «Краснодара», но сам 26-летний футболист предпочел вариант с клубом из Санкт-Петербурга, с которым он уже достиг договоренности. В ближайшее время стороны должны подписать контракт.

В текущем сезоне Заболотный сыграл в составе «Тосно» в российской Премьер-лиге 19 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. Напомним, что он перебрался в команду из Ленинградской области из воронежского «Факела».