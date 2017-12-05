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    Заболотный договорился о переходе в «Зенит»

    Нападающий «Тосно» Антон Заболотный в ближайшее время может сменить клуб. В его услугах серьезно заинтересован «Зенит». Известно, что ранее в «Тосно» поступило предложение от «Краснодара», но сам 26-летний футболист предпочел вариант с клубом из Санкт-Петербурга, с которым он уже достиг договоренности. В ближайшее время стороны должны подписать контракт.

    В текущем сезоне Заболотный сыграл в составе «Тосно» в российской Премьер-лиге 19 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. Напомним, что он перебрался в команду из Ленинградской области из воронежского «Факела».

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.12.2017 11:15
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    Комментарии (87)
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    Отчаянный Пердун
    1512473859
    а чё? я бы посмотрел на связку Дзюба Заболотный, как они сидят на лавке и в домино или карты играют в паре!
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    Garrincha58
    1512480732
    Зенит собирает то чего не гоже другим от одного дерева не избавятся как тут другое всходит
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    3a zenit
    1512483161
    да с у к а кто там в руководстве за коллекционер брёвен сидит?
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    игрок68
    1512485955
    всё это туфта
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    Полная Канистра
    1512488095
    пусть берут фамилия подходит
    Ответить
    Taps
    1512497247
    Аргентинцев - на родину ? Дзюбу - в "Тосно".
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    Вомбат
    1512498949
    Летят утки...
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    vitvik
    1512501075
    Очень короткая скамейка у «Зенита». Манчини, от безысходности, даже Дзюбу иногда вынужден выпускать!
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    momwig_
    1512506610
    Бабло снова побеждает зло?
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    ologreds
    1694991798
    numo528186
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