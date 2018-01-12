Ринат Билялетдинов официально возглавил «СКА-Хабаровск»

Ринат Билялетдинов официально стал главным тренером «СКА-Хабаровска».

«Наш клуб официально оформил отношения с новым тренерским штабом. Главным тренером назначен Ринат Билялетдинов. Помогать ему будут тренер по физической подготовке Евгений Бондаренко и тренер вратарей Дмитрий Тяпушкин.

Контракты наставников рассчитаны на полтора года. Добро пожаловать в «СКА-Хабаровск», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Хабаровский клуб знимает последнюю строчку в турнирной таблице РФПЛ.