Ринат Билялетдинов официально возглавил «СКА-Хабаровск»

не поможет. тренер то не ахти!
Ринат Билялетдинов официально стал главным тренером «СКА-Хабаровска».
«Наш клуб официально оформил отношения с новым тренерским штабом. Главным тренером назначен Ринат Билялетдинов. Помогать ему будут тренер по физической подготовке Евгений Бондаренко и тренер вратарей Дмитрий Тяпушкин.
Контракты наставников рассчитаны на полтора года. Добро пожаловать в «СКА-Хабаровск», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Хабаровский клуб знимает последнюю строчку в турнирной таблице РФПЛ.
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