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    Ринат Билялетдинов официально возглавил «СКА-Хабаровск»

    Ринат Билялетдинов официально стал главным тренером «СКА-Хабаровска».

    «Наш клуб официально оформил отношения с новым тренерским штабом. Главным тренером назначен Ринат Билялетдинов. Помогать ему будут тренер по физической подготовке Евгений Бондаренко и тренер вратарей Дмитрий Тяпушкин.

    Контракты наставников рассчитаны на полтора года. Добро пожаловать в «СКА-Хабаровск», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

    Хабаровский клуб знимает последнюю строчку в турнирной таблице РФПЛ.

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    Источник: ФК «СКА-Хабаровск»

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    12.01.2018 00:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 12 января 2018, 06:13

      не поможет. тренер то не ахти!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 12 января 2018, 02:28

      Будем надеяться, что он сможет вытащить клуб со дна. Успехов ему и хабаровчанам!

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