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    Футболисты «Зенита» начали прохождение медосмотра после выхода из отпуска

    Сегодня из отпуска вышли игроки «Зенита». На четверг у них запланирован старт прохождения медицинского обследования, которое продлится до 14 января. Связано это с тем, что футболисты будут проходить осмотр группами.

    В первую группу вошли девять игроков, среди которых вратари Егор Бабурин, Михаил Кержаков, защитники Иван Новосельцев, Денис Терентьев, полузащитники Юрий Жирков, Кирилл Капленко, Дмитрий Богаев, Олег Шатов и Дмитрий Плетнев.

    Свой первый сбор «Зенит» проведет в ОАЭ, который начнется 15 января. На сборах сине-бело-голубыми запланировано проведение трех товарищеских матчей – 22 января «Зенит» сыграет с «Копенгагеном», 25-го — с пражской «Славией», 28-го — с «Гуанчжоу Эвергранд».

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.01.2018 10:55
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