В «Гуанчжоу Эвергранд» опровергли интерес к Обамеянгу

Представители китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд» опровергли информацию о желании приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамеянга, сообщает Sport1.de.

Напомним, ранее появилась информация, что китайский клуб готов выплатить 72 миллиона евро немецкой стороне за трансфер габонского футболиста будущим летом. На 28-летнего футболиста также претендовал «Бейджин Гуоань», предлагавший за него 60 миллионов.

В нынешнем сезоне Обамеянг провел 23 матча, записав в свой актив 21 мяча и три голевые передачи.