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    В «Гуанчжоу Эвергранд» опровергли интерес к Обамеянгу

    Представители китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд» опровергли информацию о желании приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамеянга, сообщает Sport1.de.

    Напомним, ранее появилась информация, что китайский клуб готов выплатить 72 миллиона евро немецкой стороне за трансфер габонского футболиста будущим летом. На 28-летнего футболиста также претендовал «Бейджин Гуоань», предлагавший за него 60 миллионов.

    В нынешнем сезоне Обамеянг провел 23 матча, записав в свой актив 21 мяча и три голевые передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.01.2018 09:31
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