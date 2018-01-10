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    «Челси» проиграл борьбу «Ливерпулю» за ван Дейка

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал, что лондонцы хотели приобрести у «Саутгемптона» защитника Вирджила ван Дейка.

    «Мы хотели приобрести ван Дейка, но это футбол, реальная жизнь. Трансферных целей может быть много, но нужно уметь добиваться желаемого. Нет такого клуба, для которого бы трансферный рынок был прост.

    «Ливерпуль» удачно продал Коутиньо, а когда ты получаешь за игрока такую сумму, то можно заниматься усилением состава», – сказал Конте.

    Напомним, что Вирджил ван Дейк обошелся «Ливерпулю» в 85 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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    10.01.2018 08:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 10 января 2018, 11:01

      Да Челси то он не очень то и нужен,а вот для Ливерпуля этот трансфер наверное лучший вариант

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 10 января 2018, 09:12

      Давайте теперь всех писать, кто проиграл борьбу за футболиста.

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