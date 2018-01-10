«Челси» проиграл борьбу «Ливерпулю» за ван Дейка

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал, что лондонцы хотели приобрести у «Саутгемптона» защитника Вирджила ван Дейка.

«Мы хотели приобрести ван Дейка, но это футбол, реальная жизнь. Трансферных целей может быть много, но нужно уметь добиваться желаемого. Нет такого клуба, для которого бы трансферный рынок был прост.

«Ливерпуль» удачно продал Коутиньо, а когда ты получаешь за игрока такую сумму, то можно заниматься усилением состава», – сказал Конте.

Напомним, что Вирджил ван Дейк обошелся «Ливерпулю» в 85 миллионов евро.