Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Непомнящий: «Думаю, вопрос о переходе Зе Луиша в «Брайтон» решаемый, если уже не решенный»

    Известный российский специалист Валерий Непомнящий считает, что «Спартак» вполне может продать нападающего Зе Луиша в «Брайтон» в зимнее трансферное окно. По его мнению, не стоит удерживать игроков, когда у них появляется шанс попробовать свои силы в сильном европейском чемпионате.

    Ранее сообщалось, что английский клуб готов заплатить за кабовердианца 20 миллионов фунтов стерлингов.

    «Что касается Зе Луиша, я думаю, что вопрос решаемый, если не решенный. У меня есть такое предчувствие, хотя деталей я не знаю. Вполне нормальная ситуация и для игрока, и для клуба: если в контракте прописаны отступные, то это все.

    Когда у игрока появляется шанс, искусственно сдерживать его неправильно. Потому что, хотим мы этого и нет, психология – такой момент, когда тренеру трудно справляться с футболистом, если у него голова находится в другом месте. Возвращаемся к нашему разговору о том, что Европа привлекает футболистов. Здесь сложно его в чем-то упрекнуть», – сказал Непомнящий.

    Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» летом 2015 года за 6,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 14-ти матчах, отметившись четырьмя голами и шестью передачами.

    Источник: «Московский комсомолец»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.01.2018 18:00
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 9 января 2018, 22:17

      Придется Зе Луишу идти за Европейским титулом в другую команду!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 9 января 2018, 20:39

      уСПАкойтесь) Зе Луиш прекрасно чувствует себя в Мск!все у него в порядке!эмоций ему хватает,на два сезона он точно еще у нас!клуб в порядке в рфпл,в еврокубках участвует и будет участвовать...!да и в руководстве FCSM прекрасно понимают его вклад в игру!главное здоровья кудрявому

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1123

      Smekaev 9 января 2018, 20:24

      Что это за клуб такой, кто о нем бы слышал, если бы не эта статья? И зачем человеку тратить свою жизнь, играя за неудачников? В нашей лиге нет таких денег, как в Англии, но Спартак, ЦСКА, Зенит, Краснодар, Локо в любом случае круче чем даже Лестер, недавно ставший там чемпионом. Так что говорить о каких-то лузерах АПЛ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 9 января 2018, 19:07

      Надеемся, что голова у Зе находится в Москве, а мозги задумали что-нибудь выиграть и хорошо показать себя в Европе, повысить рейтинг и цену контракта.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 января 2018, 19:07

      вроде все высказались по поводу Зе осталось выслушать только мостового и кончелькиса ну и на худой конец уткина с орловым

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 9 января 2018, 18:54

      если сам хочет - то попутного ветра :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 9 января 2018, 18:40

      ну если он не идиот то уже собрал вещи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 9 января 2018, 18:24

      Все это так Валерий Кузьмич! Но мы же не знаем что у Зе в голове! Может он хочет остаться и думает только о победе в ЧР и игре за Спартак! Я думаю в клубе поговорят с ним и примут правильное решение!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 января 2018, 18:22

      Да флаг ему в руки-за 20 лямов пусть забирают с руками и ногами.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 9 января 2018, 18:15

      40 лямов платят пусть тогда уже решенный будет вопрос. За 20 лямов ему сейчас замену не найти.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +206

      skipushkach > кузнецов артем 9 января 2018, 18:24

      20 миллионов фунтов стерлингов,а в евро это уже 22.6 миллиона,по-моему весьма выгодная сделка для Спартака,у них же тем более вроде был не плохой нападающий на примете,тем более если сам Зе Луиш хочет в европу

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11