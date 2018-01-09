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  • Непомнящий: «Думаю, вопрос о переходе Зе Луиша в «Брайтон» решаемый, если уже не решенный»

Непомнящий: «Думаю, вопрос о переходе Зе Луиша в «Брайтон» решаемый, если уже не решенный»

9 января 2018, 18:00
13

Известный российский специалист Валерий Непомнящий считает, что «Спартак» вполне может продать нападающего Зе Луиша в «Брайтон» в зимнее трансферное окно. По его мнению, не стоит удерживать игроков, когда у них появляется шанс попробовать свои силы в сильном европейском чемпионате.

Ранее сообщалось, что английский клуб готов заплатить за кабовердианца 20 миллионов фунтов стерлингов.

«Что касается Зе Луиша, я думаю, что вопрос решаемый, если не решенный. У меня есть такое предчувствие, хотя деталей я не знаю. Вполне нормальная ситуация и для игрока, и для клуба: если в контракте прописаны отступные, то это все.

Когда у игрока появляется шанс, искусственно сдерживать его неправильно. Потому что, хотим мы этого и нет, психология – такой момент, когда тренеру трудно справляться с футболистом, если у него голова находится в другом месте. Возвращаемся к нашему разговору о том, что Европа привлекает футболистов. Здесь сложно его в чем-то упрекнуть», – сказал Непомнящий.

Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» летом 2015 года за 6,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 14-ти матчах, отметившись четырьмя голами и шестью передачами.

Источник: «Московский комсомолец»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Брайтон Зе Луиш Непомнящий Валерий
Комментарии (13)
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кузнецов артем
1515510941
40 лямов платят пусть тогда уже решенный будет вопрос. За 20 лямов ему сейчас замену не найти.
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Диктор
1515511376
Да флаг ему в руки-за 20 лямов пусть забирают с руками и ногами.
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Сильвербой
1515511477
Все это так Валерий Кузьмич! Но мы же не знаем что у Зе в голове! Может он хочет остаться и думает только о победе в ЧР и игре за Спартак! Я думаю в клубе поговорят с ним и примут правильное решение!
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giluxa1963
1515512417
ну если он не идиот то уже собрал вещи
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Mr_Murder
1515513243
если сам хочет - то попутного ветра :)
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Полная Канистра
1515514027
вроде все высказались по поводу Зе осталось выслушать только мостового и кончелькиса ну и на худой конец уткина с орловым
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DOCTOR PENALTY
1515514056
Надеемся, что голова у Зе находится в Москве, а мозги задумали что-нибудь выиграть и хорошо показать себя в Европе, повысить рейтинг и цену контракта.
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Smekaev
1515518662
Что это за клуб такой, кто о нем бы слышал, если бы не эта статья? И зачем человеку тратить свою жизнь, играя за неудачников? В нашей лиге нет таких денег, как в Англии, но Спартак, ЦСКА, Зенит, Краснодар, Локо в любом случае круче чем даже Лестер, недавно ставший там чемпионом. Так что говорить о каких-то лузерах АПЛ?
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Vlad_Tverskoy
1515519568
уСПАкойтесь) Зе Луиш прекрасно чувствует себя в Мск!все у него в порядке!эмоций ему хватает,на два сезона он точно еще у нас!клуб в порядке в рфпл,в еврокубках участвует и будет участвовать...!да и в руководстве FCSM прекрасно понимают его вклад в игру!главное здоровья кудрявому
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Великий ЦСКА Москва
1515525468
Придется Зе Луишу идти за Европейским титулом в другую команду!
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