Непомнящий: «Думаю, вопрос о переходе Зе Луиша в «Брайтон» решаемый, если уже не решенный»

Известный российский специалист Валерий Непомнящий считает, что «Спартак» вполне может продать нападающего Зе Луиша в «Брайтон» в зимнее трансферное окно. По его мнению, не стоит удерживать игроков, когда у них появляется шанс попробовать свои силы в сильном европейском чемпионате.

Ранее сообщалось, что английский клуб готов заплатить за кабовердианца 20 миллионов фунтов стерлингов.

«Что касается Зе Луиша, я думаю, что вопрос решаемый, если не решенный. У меня есть такое предчувствие, хотя деталей я не знаю. Вполне нормальная ситуация и для игрока, и для клуба: если в контракте прописаны отступные, то это все.

Когда у игрока появляется шанс, искусственно сдерживать его неправильно. Потому что, хотим мы этого и нет, психология – такой момент, когда тренеру трудно справляться с футболистом, если у него голова находится в другом месте. Возвращаемся к нашему разговору о том, что Европа привлекает футболистов. Здесь сложно его в чем-то упрекнуть», – сказал Непомнящий.

Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» летом 2015 года за 6,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 14-ти матчах, отметившись четырьмя голами и шестью передачами.