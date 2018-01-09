Кепа может пропустить до трех месяцев из-за травмы

Голкипер «Атлетика» из Бильбао Кепа Арризабалага рискует пропустить три месяца из-за травмы правой ноги, сообщает Onda Cero. Медицинский штаб клуба не исключает возможность хирургического вмешательства.

Кепа рассчитывает избежать операции, чтобы иметь шансы принять участие в чемпионате мира-2018.

Ранее сообщалось, что вратарь прошел медицинское обследование в составе «Реала», но мадридцы отказались от покупки, сославшись на том, что клуб на данный момент не нуждается в новом голкипере.