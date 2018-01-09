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    Ульоа может сменить АПЛ на Примеру

    Нападающий «Лестера» Леонардо Ульоа в текущее трансферное окно может вернуться в Испанию. Аргентинец не является в этом сезоне игроком основной обоймы в британском клубе, что его не устраивает.

    Известно, что интерес к футболисту есть у нескольких клубом Примеры. Среди них называются «Леганес», «Сельта» и «Бетис».

    В составе «Лестера» Ульоа играет с 2014 года. За это время он провел 102 матча, в которых забил 20 голов и отдал девять результативных передач. В этом сезоне он выходил на поле в шести играх.

    Источник: Marca

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    09.01.2018 09:54
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