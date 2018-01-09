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    Рапопорт не понимает, почему Манчини не отправляет своих футболистов играть за «Зенит-2»

    Главный тренер СДЮСШОР «Зенит» и экс наставник сине-бело-голубых Борис Рапопорт пожелал удачи новому главному тренеру «Зенита-2» Константину Зырянову.

    Он также рекомендовал главному тренеру первой команды Роберто Манчини чаще делегировать футболистов для участия в матчах ФНЛ.

    – Насколько же перспективна судьба «Зенита»-2, который возглавил Константин Зырянов?

    – Во-первых, «Зенит»-2 нужен в ФНЛ. Именно уровень этого турнира позволяет ребятам прибавлять в мастерстве. В ПФЛ «Запад» игроки не получат такого опыта. Наверняка обслуживание команды стоит недешево, но «Зенит» и не бедная команда.

    – Тем не менее, положение для Зырянова не завидное.

    – Могу пожелать ему только удачи. Он тоже много лет отдал «Зениту», прекрасный игрок и человек. У Зырянова должно получиться, хотя ситуация для «Зенита»-2 достаточно тяжелая. Но даже в самом негативном варианте команда останется в зоне вылета, есть шанс сохранить ее в ФНЛ. В последние годы далеко не все готовы выходить из ПФЛ в первый дивизион.

    – Надо ли использовать опытных игроков, чтобы спастись от вылета любой ценой?

    – В прошлом сезоне в «Зените»-2 было все плохо. В команду приобреталось много игроков, и они занимали места наших ребят. Конечно, сохранить место в ФНЛ одними юношами непросто. Не понимаю, почему Манчини не отправляет тех, кто редко проходит в состав, играть за «Зенит»-2. Хотя бы в матчах, которые проходят в Петербурге. Это было бы на пользу и тем, и другим, ведь юноши получали неоценимый опыт от мастеров первой команды.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    09.01.2018 08:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 9 января 2018, 16:48

      Старый дело говорит!

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