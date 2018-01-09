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    Терри захотел стать тренером благодаря Моуринью

    Бывший защитник «Челси» Джон Терри после завершения карьеры футболиста хочет стать тренером.

    «В тот год, когда Моуринью возглавил «Челси», мне было всего 23 года. Всего спустя несколько тренировок я взял блокнот и начал записывать все интересное, что слышал от него на собраниях и перед матчами. Иногда я записывал, чем мы занимались на тренировках.

    Думаю, что именно после прихода Жозе я понял, что хочу стать тренером, – приводит слова футболиста Sportsmole.

    Напомним, что в текущем сезоне 37-летний Терри выступает за «Астон Виллу».

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.01.2018 07:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +114

      neomessi 9 января 2018, 10:09

      Конечно тебе в этом деле удачи Джон.
      Но прошу тебя, не будь таким человеком как Маур.

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