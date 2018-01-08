Булатов: «В борьбе за чемпионство Дзюба пригодился бы «Локомотиву»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Виктор Булатов уверен, что нападающему «Зенита» Артеме Дзюбе лучше покинуть команду из Санкт-Петербурга.

«Думаю, да – раз Манчини не видит его в составе. А если Смолов окажется в «Зените», Артему точно следует искать другую команду.

В борьбе за чемпионство Дзюба пригодился бы «Локомотиву». При игре в навал, с фланговыми подачами Артем полезен», – считает Булатов.

В текущем сезоне Дзюба 15 раз выходил на поле в матчах РФПЛ, забив в них один гол.