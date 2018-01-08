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    Булатов: «В борьбе за чемпионство Дзюба пригодился бы «Локомотиву»

    Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Виктор Булатов уверен, что нападающему «Зенита» Артеме Дзюбе лучше покинуть команду из Санкт-Петербурга.

    «Думаю, да – раз Манчини не видит его в составе. А если Смолов окажется в «Зените», Артему точно следует искать другую команду.

    В борьбе за чемпионство Дзюба пригодился бы «Локомотиву». При игре в навал, с фланговыми подачами Артем полезен», – считает Булатов.

    В текущем сезоне Дзюба 15 раз выходил на поле в матчах РФПЛ, забив в них один гол.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.01.2018 07:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +842

      sined1951 8 января 2018, 13:47

      Слишком дорогой. Если бесплатно, то можно взять.

      0
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      Рейтинг: +548

      avera 8 января 2018, 11:33

      Зачем нам нужен повар?Пускай печёт пирожки в Зените!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +652

      gunstilzit 8 января 2018, 08:04

      Это головная боль Зенита и Мутко!
      Перед ЧМ надежду русского футбола сгубили,гады.
      Нам он не нужен.

      0
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