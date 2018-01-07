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    Кириченко: «Буду болеть за «Ростов». Интересно, как Карпин построит игру»

    Экс-тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко признался, что продолжит следить за выступлениями команды. Ранее специалист заявлял, что южане обошлись с ним неуважительно.

    – Будете болеть за «Ростов» в весенней части?

    – Буду в любом случае болеть за «Ростов», я провел в клубе в общей сложности больше десяти лет. Мне действительно интересно, как новый тренер будет строить игру команды. С тренерской точки зрения, ведь возможности игроков мне известны.

    Источник: Sportbox.ru

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    07.01.2018 16:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 8 января 2018, 01:02

      Кире было бы неплохо влиться в штаб к Карпину..
      Давай, Димон, без амбиций!!

      1
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      Рейтинг: +156

      roma33rus 7 января 2018, 18:22

      Дмитрий Кириченко приезжай во Владимирское Торпедо !!! Покажи всем класс!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > roma33rus 7 января 2018, 18:35

      В Армавирское! Тогда будет с чем сравнивать!

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 7 января 2018, 16:30

      Дима показывает себя настоящим мужиком, никаких соплей и истерических высказываний! Профессионал с большой буквы! Удачи в дальнейшем и поскарей на тренерский мостик какого-нибудь клуба!

      5
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 7 января 2018, 16:29

      Дмитрий, тебе сейчас крайне нежелательна пауза. Нужно работать, нужна практика, знания быстро выветриваются, а они у тебя хорошие. Возможно сделать шаг назад, как Дмитрий Аленичев с Егором Титовым. Главное не держать обиды. Ведь Валера Карпин тоже не студент ВШТ. Успехов тебе, не теряйся!

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > DOCTOR PENALTY 7 января 2018, 18:36

      И Карпин его не подсиживал и не убирал! Удачи обоим!

      0
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