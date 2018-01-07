Кириченко: «Буду болеть за «Ростов». Интересно, как Карпин построит игру»

Экс-тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко признался, что продолжит следить за выступлениями команды. Ранее специалист заявлял, что южане обошлись с ним неуважительно.

– Будете болеть за «Ростов» в весенней части?

– Буду в любом случае болеть за «Ростов», я провел в клубе в общей сложности больше десяти лет. Мне действительно интересно, как новый тренер будет строить игру команды. С тренерской точки зрения, ведь возможности игроков мне известны.