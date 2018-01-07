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    Матюиди подвергся расизму со стороны фанатов «Кальяри»

    Полузащитник итальянского «Ювентуса» Блейз Матюиди рассказал о расистских проявлениях в свой адрес во время матча 20 тура Серии А против «Кальяри» (1:0).

    «Я подвергся расизму в Кальяри. Это сделали слабаки, которые могут чего-то добиться только с помощью ненависти. Сочувствую им.

    В любом случае, футбол остается способом проявления равенства и солидарности между людьми. Для этого я в нем и нахожусь. Всем мира», – написал Матюиди.

    Полузащитник выступает за «Ювентус» с лета.

    Источник: Facebook.com

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    07.01.2018 13:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 7 января 2018, 13:47

      да пора всем забыть про этот расизм просто люди называют все своими именами, если он черный он им и останется и никокого расизма

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