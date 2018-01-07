Матюиди подвергся расизму со стороны фанатов «Кальяри»

Полузащитник итальянского «Ювентуса» Блейз Матюиди рассказал о расистских проявлениях в свой адрес во время матча 20 тура Серии А против «Кальяри» (1:0).

«Я подвергся расизму в Кальяри. Это сделали слабаки, которые могут чего-то добиться только с помощью ненависти. Сочувствую им.

В любом случае, футбол остается способом проявления равенства и солидарности между людьми. Для этого я в нем и нахожусь. Всем мира», – написал Матюиди.

Полузащитник выступает за «Ювентус» с лета.