Матюиди подвергся расизму со стороны фанатов «Кальяри»

да пора всем забыть про этот расизм просто люди называют все своими именами, если он черный он им и останется и никокого расизма
Полузащитник итальянского «Ювентуса» Блейз Матюиди рассказал о расистских проявлениях в свой адрес во время матча 20 тура Серии А против «Кальяри» (1:0).
«Я подвергся расизму в Кальяри. Это сделали слабаки, которые могут чего-то добиться только с помощью ненависти. Сочувствую им.
В любом случае, футбол остается способом проявления равенства и солидарности между людьми. Для этого я в нем и нахожусь. Всем мира», – написал Матюиди.
Полузащитник выступает за «Ювентус» с лета.