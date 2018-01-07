Источник: «Ливерпуль» купит Мареза за 55 миллионов

Нападающий «Лестера» Рияд Марез продолжит карьеру в «Ливерпуле». За переход 26-летнего алжирца красные заплатят 55 миллионов евро.

Футболист подпишет с новой командой контракт, рассчитанный до лета 2022 года. Завтра должно состояться медицинское обследование.

«Ливерпуль» рассматривает Мареза в качестве замены Филиппе Коутиньо, ставшего игроком «Барселоны».

В нынешнем сезоне Марез провел в АПЛ 21 матч, в которых забил семь голов и отдал семь результативных передач.