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    Источник: «Ливерпуль» купит Мареза за 55 миллионов

    Нападающий «Лестера» Рияд Марез продолжит карьеру в «Ливерпуле». За переход 26-летнего алжирца красные заплатят 55 миллионов евро.

    Футболист подпишет с новой командой контракт, рассчитанный до лета 2022 года. Завтра должно состояться медицинское обследование.

    «Ливерпуль» рассматривает Мареза в качестве замены Филиппе Коутиньо, ставшего игроком «Барселоны».

    В нынешнем сезоне Марез провел в АПЛ 21 матч, в которых забил семь голов и отдал семь результативных передач.

    Источник: beIN SPORTS

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    07.01.2018 01:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 7 января 2018, 04:06

      в роде на него интересовался Челси

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +665

      Snerg 7 января 2018, 02:42

      марез не за играет в ливере, так же как коутиньо в барселоне

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 7 января 2018, 02:01

      Марез серьёзно подрос с тех пор, как проявил себя в Лестере!!!... Молодца!!..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 7 января 2018, 01:30

      Великолепно

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 7 января 2018, 01:27

      круто !

      0
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