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    Смолов: «Знаю об интересе «Бешикташа». Но я не единственный, от кого зависит трансфер»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов прокомментировал информацию о возможном переходе в «Бешикташ».

    Турецкий клуб видит россиянина в качестве замены Дженка Тосуна, который перешел в «Эвертон».

    «У меня действующий контракт с «Краснодаром». Знаю об интересе «Бешикташа».

    Но я не единственный, от кого зависит судьба трансфера. Для осуществления перехода требуется разрешение клуба», – цитирует Смолова GoalBien.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.01.2018 23:50
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 7 января 2018, 11:04

      В клубе просто подождут до окончания ЧМ,тем более,если Федор там себя проявит,то возрастет не только число предложений,но и цена! Все же зимние трансферы-это чаще всего аварийный вариант,когда либо футболиста ,либо клуб что-то неустраивает!

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 7 января 2018, 10:43

      С нашим лимитом остаётся только смеяться над этими утками. Никуда ты не поедешь Федя. Зенитовское бабло - это как аннулирование визы за границу. Судя по тому, что Дзюба и Жирков Краснодару не нужны, купят тебя за денежки.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 января 2018, 10:09

      Не стоит думаю в Бешикташ переходить он ничем не лучше Краснодара да и турецкий чемпионат не очень сильный, если уж решиться уйти то в клуб из лиги топ-5 если уж не в топовый то хотя бы в средний.

      3
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 7 января 2018, 09:53

      А чем Бешикташ лучше???

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad > bolela_16 7 января 2018, 16:01

      Бешикташ сейчас силен!

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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 7 января 2018, 07:53

      если выбирать между Зенитом и Бешикташом, то выбор в пользу нашей команды для Феди очевиден. Пускай лучше не отклоняет предложение середняков из топ 3 лиг, главное что бы играл в одной из лучших лиг, с топ игроками.

      2
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 7 января 2018, 07:14

      Какой Бешикташ? Турецкий чемпионат элитный?

      1
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      Рейтинг: +145

      спартак спартаков 1 7 января 2018, 05:41

      НАШЛИ ТОП КЛУБ.СИДИ И НЕ РЫПАЙСЯ ДО ЧМ

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 7 января 2018, 02:13

      По ходу уже всё решено.

      0
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      Рейтинг: +33005

      Olanare99 7 января 2018, 01:49

      А вы не подумали что Бешикташ сейчас в ЛЧ играет? Это единственный клуб участвующий в ЛЧ где на него будут рассчитывать , в ТОП клубе он все равно не будет игроком основы, а Бешикташ отличный шанс показать себя в ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +111

      shikari_ > Olanare99 7 января 2018, 02:22

      а вы не подумали, что Бешикташу два матча в ЛЧ осталось, а на следующий сезон им еще отобраться нужно, а в ЛЧ или ЛЕ и с Краснадаром можно попасть

      2
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 7 января 2018, 01:12

      Федя, если ты всё ещё сомневаешься переходить тебе в Бешикташ или нет, то вот тебе главные преимущества Турции, узнав которые ты просто не сможешь отказаться от трансфера.
      1. Летом из Турции никуда на отдых лететь не надо. Ведь ты уже на курорте.
      2. В Турции делают очень качественные кальяны.
      3. Турецкие бани (хаммам) славятся на весь мир.
      4. В Турции травку и порошок можно купить без проблем.
      5. Проституция в Турции разрешена законодательством.
      Турция - настоящая сказка для футболиста сборной России

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