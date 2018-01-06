Смолов: «Знаю об интересе «Бешикташа». Но я не единственный, от кого зависит трансфер»

В клубе просто подождут до окончания ЧМ,тем более,если Федор там себя проявит,то возрастет не только число предложений,но и цена! Все же зимние трансферы-это чаще всего аварийный вариант,когда либо футболиста ,либо клуб что-то неустраивает!
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов прокомментировал информацию о возможном переходе в «Бешикташ».
Турецкий клуб видит россиянина в качестве замены Дженка Тосуна, который перешел в «Эвертон».
«У меня действующий контракт с «Краснодаром». Знаю об интересе «Бешикташа».
Но я не единственный, от кого зависит судьба трансфера. Для осуществления перехода требуется разрешение клуба», – цитирует Смолова GoalBien.