Смолов: «Знаю об интересе «Бешикташа». Но я не единственный, от кого зависит трансфер»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов прокомментировал информацию о возможном переходе в «Бешикташ».

Турецкий клуб видит россиянина в качестве замены Дженка Тосуна, который перешел в «Эвертон».

«У меня действующий контракт с «Краснодаром». Знаю об интересе «Бешикташа».

Но я не единственный, от кого зависит судьба трансфера. Для осуществления перехода требуется разрешение клуба», – цитирует Смолова GoalBien.