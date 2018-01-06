Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Марадона: «Тевес в Китае набил мешок долларами, как Санта-Клаус, и вернулся в Аргентину. Идеально»

Марадона: «Тевес в Китае набил мешок долларами, как Санта-Клаус, и вернулся в Аргентину. Идеально»

6 января 2018, 23:13
8

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона прокомментировал уход нападающего «Шанхай Шэньхуа» Карлоса Тевеса из китайского клуба.

Ранее сообщалось, что 33-летний форвард вернется в «Бока Хуниорс», за который выступал дважды.

«Тевес никого не предавал. Я бы посмотрел, как осуждающие его люди отказались бы от контракта с зарплатой в 25 миллионов долларов в год. Глупо говорить о предательстве.

Карлос в Китае набил мешок долларами, как Санта-Клаус, и вернулся в Аргентину. Идеально», – приводит слова Марадоны Ole.

Источник: Бомбардир.ру
Азия Бока Хуниорс Шанхай Шэньхуа Тевес Карлос
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1515269722
Образно и точно!
Ответить
Avenger_93
1515270052
Доллары для лохов, а вот пластиковые евро это результат
Ответить
mihail200606
1515270513
Я вообще не пойму этих разговоров о предательстве.. Футболист наемный работник, где больше платят там и играет..
Ответить
Dimon013
1515270623
Красавчик)
Ответить
alex kidn
1515276423
Диего прям ему завидует
Ответить
iBragim2102
1515277969
Если бы он в Ривер плэйт перешел то да, а тут то что?!
Ответить
makson_klim
1515278868
главное,что бы не сторчался...
Ответить
vinyardrip
1515284289
Нарик че завидует?? Как игрок был - золото, как человек - уг. Я про марадону
Ответить
Главные новости
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
7
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
1
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
1
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
1
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
3
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
3
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
9
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
Все новости
Все новости
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
Кравцов прокомментировал переход в европейский клуб
01:13
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
«Манчестер Сити» определился с заменой для Родри
00:30
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
3
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
3
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
9
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
Сафонов вспомнил цитату наставника после поражения в Суперкубке Франции
Вчера, 22:50
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
2
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
4
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
Вчера, 21:57
Слуцкий ответил на вопрос о Дзюбе в сборной России по медиафутболу
Вчера, 21:47
1
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
Вчера, 21:35
2
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Сперцян забил во втором подряд матче за «Аль-Ахли»
Вчера, 20:52
7
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+