Марадона: «Тевес в Китае набил мешок долларами, как Санта-Клаус, и вернулся в Аргентину. Идеально»

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона прокомментировал уход нападающего «Шанхай Шэньхуа» Карлоса Тевеса из китайского клуба.

Ранее сообщалось, что 33-летний форвард вернется в «Бока Хуниорс», за который выступал дважды.

«Тевес никого не предавал. Я бы посмотрел, как осуждающие его люди отказались бы от контракта с зарплатой в 25 миллионов долларов в год. Глупо говорить о предательстве.

Карлос в Китае набил мешок долларами, как Санта-Клаус, и вернулся в Аргентину. Идеально», – приводит слова Марадоны Ole.