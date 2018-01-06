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    Марадона: «Тевес в Китае набил мешок долларами, как Санта-Клаус, и вернулся в Аргентину. Идеально»

    Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона прокомментировал уход нападающего «Шанхай Шэньхуа» Карлоса Тевеса из китайского клуба.

    Ранее сообщалось, что 33-летний форвард вернется в «Бока Хуниорс», за который выступал дважды.

    «Тевес никого не предавал. Я бы посмотрел, как осуждающие его люди отказались бы от контракта с зарплатой в 25 миллионов долларов в год. Глупо говорить о предательстве.

    Карлос в Китае набил мешок долларами, как Санта-Клаус, и вернулся в Аргентину. Идеально», – приводит слова Марадоны Ole.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.01.2018 23:13
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +10

      vinyardrip 7 января 2018, 03:18

      Нарик че завидует?? Как игрок был - золото, как человек - уг. Я про марадону

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1060

      makson_klim 7 января 2018, 01:47

      главное,что бы не сторчался...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 7 января 2018, 01:32

      Если бы он в Ривер плэйт перешел то да, а тут то что?!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 7 января 2018, 01:07

      Диего прям ему завидует

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 6 января 2018, 23:30

      Красавчик)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 6 января 2018, 23:28

      Я вообще не пойму этих разговоров о предательстве.. Футболист наемный работник, где больше платят там и играет..

      2
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    • ...
      Рейтинг: +229

      Avenger_93 6 января 2018, 23:20

      Доллары для лохов, а вот пластиковые евро это результат

      3
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 6 января 2018, 23:15

      Образно и точно!

      1
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