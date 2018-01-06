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    Источник: «Спартак» заплатит за Вериссимо шесть миллионов

    «Спартак» урегулировал условия сделки по защитнику «Сантоса» Лукасу Вериссимо. Московский клуб заплатит за футболиста шесть миллионов евро, утверждает бразильский журналист Давид Чинаглиа. По данным источника, «Спартак» всю сумму оплатит одним траншем. При этом, красно-белые обязуются отдать 15% от суммы последующей продажи футболиста.

    В прошлом году защитник забил один гол в 59-ти матчах во всех турнирах.

    В «Спартак» вот-вот перейдет бразилец. Кто он такой?

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.01.2018 09:38
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 6 января 2018, 14:55

      Судя по роликам - хороший перспективный парень. Цена тоже.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 6 января 2018, 14:33

      для спартака -2

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1060

      makson_klim 6 января 2018, 13:49

      серьёзная покупка....очередной Роша

      0
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      Рейтинг: +180

      лёха м 6 января 2018, 12:39

      ЦЕНЫ ПАДАЮТ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 6 января 2018, 12:09

      сейчас за нормального защитника 6 лямов это ни очем, главно чтоб нормальным оказался

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 января 2018, 11:19

      интересно состоится этот трансфер вообще или нет, тянут и тянут кота за... а на деле потом скажут мы вообще им никогда не интересовались и не знаем кто это такой.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +320

      ваавва > OfaZavr 6 января 2018, 11:56

      Скорее всего всё увидим на сборе!

      3
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 6 января 2018, 10:44

      пипец Зениту!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 января 2018, 10:37

      Интересная сделка, похоже на хорошо проделанную работу!..
      Сопоставимые деньги за крепкого защитника!...

      8
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 6 января 2018, 10:23

      6 млн за основного защитника своего клуба? Неужели наши так хорошо сработали?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 января 2018, 09:57

      а Каррера согласен?

      0
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