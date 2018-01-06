Источник: «Спартак» заплатит за Вериссимо шесть миллионов

«Спартак» урегулировал условия сделки по защитнику «Сантоса» Лукасу Вериссимо. Московский клуб заплатит за футболиста шесть миллионов евро, утверждает бразильский журналист Давид Чинаглиа. По данным источника, «Спартак» всю сумму оплатит одним траншем. При этом, красно-белые обязуются отдать 15% от суммы последующей продажи футболиста.

В прошлом году защитник забил один гол в 59-ти матчах во всех турнирах.

В «Спартак» вот-вот перейдет бразилец. Кто он такой?