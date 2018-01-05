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    Найджел Де Йонг стал футболистом «Майнца»

    Немецкий «Майнц» подписал контракт с голландским полузащитником Найджелом Де Йонгом. Соглашение с хавбеком рассчитано до лета 2018 года.

    Последним местом работы голландца был турецкий «Галатасарай», за который футболист выступал с 2016 года.

    На счету полузащитника в период с 2004 года по настоящее время 81 игра за сборную Голландии. Де Йонг выигрывал АПЛ, а также является серебряным и бронзовым призером чемпионата мира.

    Источник: Twitter

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    05.01.2018 21:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 января 2018, 11:00

      вот никогда бы не подумал что после американского чемпионата с солидным контрактом он выберет такой клуб как Майнц.

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 5 января 2018, 23:28

      И Бавария вздрогнула. И так стеклянных игроков хватает, а тут еще и Де Йонг в чемпионате появился.

      4
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