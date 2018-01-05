Найджел Де Йонг стал футболистом «Майнца»

Немецкий «Майнц» подписал контракт с голландским полузащитником Найджелом Де Йонгом. Соглашение с хавбеком рассчитано до лета 2018 года.

Последним местом работы голландца был турецкий «Галатасарай», за который футболист выступал с 2016 года.

На счету полузащитника в период с 2004 года по настоящее время 81 игра за сборную Голландии. Де Йонг выигрывал АПЛ, а также является серебряным и бронзовым призером чемпионата мира.