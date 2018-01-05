Мариано мечтает получить вызов в сборную Испании

Нападающий «Лиона» Мариано Диас мечтает сменить футбольное гражданство. Уроженец Барселоны, имеющий гражданство Доминиканской Республики и Испании, мечтает выступать в составе «красных фурий».

«Надеть форму сборной Испании – является настоящей мечтой для меня. Что может быть лучше? Хотя сейчас, конечно, я не могу мечтать об участии в чемпионате мира-2018», – заявил Диас.

Напомним, что 24-летний футболист до перехода в «Лион» в 2017 году выступал в составе «Реала». Он также провел один матч за доминиканскую сборную, который был товарищеским.