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    Мариано мечтает получить вызов в сборную Испании

    Нападающий «Лиона» Мариано Диас мечтает сменить футбольное гражданство. Уроженец Барселоны, имеющий гражданство Доминиканской Республики и Испании, мечтает выступать в составе «красных фурий».

    «Надеть форму сборной Испании – является настоящей мечтой для меня. Что может быть лучше? Хотя сейчас, конечно, я не могу мечтать об участии в чемпионате мира-2018», – заявил Диас.

    Напомним, что 24-летний футболист до перехода в «Лион» в 2017 году выступал в составе «Реала». Он также провел один матч за доминиканскую сборную, который был товарищеским.

    Источник: Marca

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    05.01.2018 08:52
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