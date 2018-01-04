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    Ruhr Nachrichten: «Боруссия Д» ведет переговоры с Мхитаряном

    По информации немецкого издания Ruhr Nachrichten, дортмундская «Боруссия» ведет переговоры с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Герихом Мхитаряном о возвращении в немецкий клуб.

    Трансферу могут помешать финансовые вопросы. В частности, «Боруссия» не готова платить Мхитаряну ту же зарплату, что и «МЮ» — 12,5 миллионов евро в год. Также клуб из Дортмунда может отказаться от сделки из-за суммы отступных, которую может запросить «Манчестер Юнайтед».

    Напомним, что игрок также может перейти в миланский «Интер».

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.01.2018 22:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +998

      DeMoN-MUFC 4 января 2018, 23:01

      Жаль, что уходит. Я думал у него большое будущее в МЮ...

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