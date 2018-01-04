Ruhr Nachrichten: «Боруссия Д» ведет переговоры с Мхитаряном

По информации немецкого издания Ruhr Nachrichten, дортмундская «Боруссия» ведет переговоры с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Герихом Мхитаряном о возвращении в немецкий клуб.

Трансферу могут помешать финансовые вопросы. В частности, «Боруссия» не готова платить Мхитаряну ту же зарплату, что и «МЮ» — 12,5 миллионов евро в год. Также клуб из Дортмунда может отказаться от сделки из-за суммы отступных, которую может запросить «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что игрок также может перейти в миланский «Интер».