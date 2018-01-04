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    «ПСЖ» и «Бавария» заинтересованы в услугах Конте

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте может по окончании сезона продолжить карьеру в одном из европейских топ-клубов. Известно, что на него претендуют «ПСЖ» и «Бавария».

    Напомним, что ранее говорилось о приглашении 48-летнего специалиста в «Милан» и возвращении в сборную Италии. В Лондоне итальянец работает с лета 2016 года. За это время он принес чемпионский титул «Челси».

    Источник: Football Italia

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    04.01.2018 09:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 4 января 2018, 14:35

      У Конте конкретный разлад с Абрамовичем . Он сейчас просто дорабатывает сезон , чтобы ценник на него не упал . Челси - уж пройденный этап .

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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 4 января 2018, 12:10

      Пора что то поменять

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