«ПСЖ» и «Бавария» заинтересованы в услугах Конте

Главный тренер «Челси» Антонио Конте может по окончании сезона продолжить карьеру в одном из европейских топ-клубов. Известно, что на него претендуют «ПСЖ» и «Бавария».

Напомним, что ранее говорилось о приглашении 48-летнего специалиста в «Милан» и возвращении в сборную Италии. В Лондоне итальянец работает с лета 2016 года. За это время он принес чемпионский титул «Челси».