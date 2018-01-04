«Эвертон» заплатил за Тосуна 25 миллионов

Нападающий «Бешикташа» Дженк Тосун в ближайшее время станет игроком «Эвертона», сообщает Fanatik. Президент турецкого клуба провел переговоры с представителями лондонской команды в Англии.

Стороны договорились о сделке. Сумма трансфера оценивается в 25 миллионов евро. Ранее сообщалось, что объявлено о трансфере будет в ближайшую пятницу.