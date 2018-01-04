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    «Эвертон» заплатил за Тосуна 25 миллионов

    Нападающий «Бешикташа» Дженк Тосун в ближайшее время станет игроком «Эвертона», сообщает Fanatik. Президент турецкого клуба провел переговоры с представителями лондонской команды в Англии.

    Стороны договорились о сделке. Сумма трансфера оценивается в 25 миллионов евро. Ранее сообщалось, что объявлено о трансфере будет в ближайшую пятницу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.01.2018 08:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 4 января 2018, 15:15

      Хороший нап, не знаю правда, что он там забыл в Эвертоне. Разве что зарплата и мифические "поиграть в АПЛ", пожить в Англии, ибо Бешекташ сейчас намного серьёзнее клуб, уровня плей-офф ЛЧ, а Эвертон варится в собственном соку, им плей-офф ЛЕ за счастье, но даже и туда не добрались.

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      Рейтинг: +585

      tilvan 4 января 2018, 14:37

      Зря он так. Впереди плей-офф ЛЧ позажигал бы там.

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