«Эвертон» заплатил за Тосуна 25 миллионов

Хороший нап, не знаю правда, что он там забыл в Эвертоне. Разве что зарплата и мифические "поиграть в АПЛ", пожить в Англии, ибо Бешекташ сейчас намного серьёзнее клуб, уровня плей-офф ЛЧ, а Эвертон варится в собственном соку, им плей-офф ЛЕ за счастье, но даже и туда не добрались.
Нападающий «Бешикташа» Дженк Тосун в ближайшее время станет игроком «Эвертона», сообщает Fanatik. Президент турецкого клуба провел переговоры с представителями лондонской команды в Англии.
Стороны договорились о сделке. Сумма трансфера оценивается в 25 миллионов евро. Ранее сообщалось, что объявлено о трансфере будет в ближайшую пятницу.