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    Габулов близок к переходу в «Брюгге»

    Комментатор телеканала «Матч ТВ» и инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что в ближайшее время голкипер тульского «Арсенала» Владимир Габулов может продолжить карьеру в «Брюгге».

    «Новости трансферного рынка – Владимир Габулов близок к переходу в «Брюгге». Контракт на 1,5 года», – написал Арустамян на своей странице в твиттере.

    34-летний страж ворот присоединился к «оружейникам» в январе прошлого года. В текущем сезоне он провел 20 матчей (шесть – на ноль), пропустив 23 гола.

    Источник: Twitter

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    02.01.2018 22:50
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 3 января 2018, 02:10

      Если это действительно так, то новость хорошая!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +336

      DeviDjons 3 января 2018, 00:54

      Может они по пьяне собирались, а потом проспались!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 2 января 2018, 23:58

      Габулов заслужил поиграть в Европе,да ещё и клуб неплохой Брюгге

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 2 января 2018, 23:44

      Очень сильно сомневаюсь,что Брюгге нужен "якорь".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 2 января 2018, 23:41

      Шуток про "залечь на дно в Брюгге" еще не было?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 2 января 2018, 23:40

      Стас Черчесов главным тренером Брюгге будет назначен, не иначе. Как еще объяснить сие событие?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio 2 января 2018, 23:25

      У них очень мощный талантлтвый молодой американский кипер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 2 января 2018, 23:17

      Пишут, что уже подписал контракт.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер > sssrspartak 3 января 2018, 10:51

      Ну и? ;-)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1742

      Alex Y 2 января 2018, 23:12

      Чемпионом Бельгии будет

      1
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    • ...
      Рейтинг: +48

      Danpos 2 января 2018, 23:12

      Утка!

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