Комментатор телеканала «Матч ТВ» и инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что в ближайшее время голкипер тульского «Арсенала» Владимир Габулов может продолжить карьеру в «Брюгге».

«Новости трансферного рынка – Владимир Габулов близок к переходу в «Брюгге». Контракт на 1,5 года», – написал Арустамян на своей странице в твиттере.

34-летний страж ворот присоединился к «оружейникам» в январе прошлого года. В текущем сезоне он провел 20 матчей (шесть – на ноль), пропустив 23 гола.