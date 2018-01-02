«Челси» в январе предложит «Ювентусу» 56 миллионов за Сандро

«Челси» готовит предложение для «Ювентуса» в размере 56 миллионов евро за защитника Алекса Сандро.

Приобретение 26-летнего игрока является приоритетным для главного тренера синих Антонио Конте. Синие уже пытались купить бразильца прошлым летом, но получили отказ.

Как ранее сообщалось, на защитника также претендует «Манчестер Юнайтед».

«Ювентус, в свою очередь, готов отпустить Сандро и уже нашел ему замену в лице Венделла из «Байера».