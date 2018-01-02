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    «Челси» в январе предложит «Ювентусу» 56 миллионов за Сандро

    «Челси» готовит предложение для «Ювентуса» в размере 56 миллионов евро за защитника Алекса Сандро.

    Приобретение 26-летнего игрока является приоритетным для главного тренера синих Антонио Конте. Синие уже пытались купить бразильца прошлым летом, но получили отказ.

    Как ранее сообщалось, на защитника также претендует «Манчестер Юнайтед».

    «Ювентус, в свою очередь, готов отпустить Сандро и уже нашел ему замену в лице Венделла из «Байера».

    Источник: Mirror.co.uk

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    02.01.2018 22:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 3 января 2018, 00:19

      Конте настойчив, видимо игрочок непллохой. Вообще бразильцы везде приживаются

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      Рейтинг: +156

      Dart Veider > DOCTOR PENALTY 3 января 2018, 01:48

      Да к сожалению не везде в итальянском и немецком чемпионате у них не особо идет

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