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    Азар победил в голосовании на звание лучшего игрока Бельгии 2017 года

    Полузащитник «Челси» Эден Азар был признан лучшим игроком Бельгии 2017 года по итогам голосования, проведенного Королевской футбольной ассоциацией страны. За 26-летнего игрока свои голоса отдали 10280 человек.

    Второе место досталось хавбеку «Манчестер Сити» Кевину Де Брюйне (4710 голосов), третье – нападающему «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку (3223). Четвертым стал форвард «Наполи» Дрис Мертенс (3123), а замкнул первую пятерку защитник «ПСЖ» Томас Менье (2884).

    В минувшем году Азар провел 52 матча, записав в свой актив 20 голов и семь результативных передач и завоевав с «Челси» титул чемпиона Англии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.01.2018 21:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 января 2018, 11:11

      вот это россыпь звезд у бельгийцев аж завидно)

      1
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 3 января 2018, 09:42

      Где играют простые бельгийские пацаны... А наших опять сейчас после праздников ТВ и пресса начнут сватать куда-нибудь..., и так до пенсиона (Дзагоев, Смолов и иже с ними)...

      1
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 2 января 2018, 23:31

      Де Брюйне по идеи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 2 января 2018, 22:25

      Вот это парни, вот это сборная к нам приедет!..)))

      2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 2 января 2018, 22:22

      Поздравления Эдену! В маленькой Бельгии столько звёзд. Откуда что берётся? Уму непостижимо!

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