Азар победил в голосовании на звание лучшего игрока Бельгии 2017 года

Полузащитник «Челси» Эден Азар был признан лучшим игроком Бельгии 2017 года по итогам голосования, проведенного Королевской футбольной ассоциацией страны. За 26-летнего игрока свои голоса отдали 10280 человек.

Второе место досталось хавбеку «Манчестер Сити» Кевину Де Брюйне (4710 голосов), третье – нападающему «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку (3223). Четвертым стал форвард «Наполи» Дрис Мертенс (3123), а замкнул первую пятерку защитник «ПСЖ» Томас Менье (2884).

В минувшем году Азар провел 52 матча, записав в свой актив 20 голов и семь результативных передач и завоевав с «Челси» титул чемпиона Англии.