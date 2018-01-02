«Интер» просматривал полузащитника «Сампдории» Торрейру

Скауты «Интера» присутствовали на матче 19-го тура Серии А между «Сампдорией» и СПАЛом (2:0), где наблюдали за полузащитником генуэзцев Лукасом Торрейрой.

Отмечается, что миланцы не смогут приобрести игрока в зимнее трансферное окно, поскольку имеют ограничения из-за финансового фэйр-плей. Поэтому, если «нерадзурри» хотят заполучить уругвайца в январе, то единственный для них вариант – аренда до лета с правом последующего выкупа.

В нынешнем сезоне Торрейра принял участие в 20-ти матчах, отметившись тремя голами и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.