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    Аллегри: «Наследником Буффона в «Ювентусе» будет Щесны»

    Главный тренер итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил, что его клуб не собирается покупать голкипера на замену Джанлуиджи Буффону, который может закончить карьеру по окончании сезона.

    «Нет, ни Джанлуиджи Доннарумму, ни какого-то иного вратаря мы покупать не собираемся. Наследником Буффона в нашей команде будет Войцех Щесны», – заявил тренер.

    Поляк является игроком «Ювентуса» с лета.

    Источник: Football Italia

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    02.01.2018 19:32
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +143

      Вит65 3 января 2018, 15:17

      Де Хеа, конечно, мечта. Хотя, если Войцех будет играть так, как в последнем матче 17-го года с Вероной, то замена Буффону достойная. Вопрос стабильности никто не снимал с повестки дня.

      0
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 3 января 2018, 08:51

      Утка

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +156

      Dart Veider 2 января 2018, 21:44

      Куртуа или Де Хеа будет его наследником в Ювентусе

      2
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      Рейтинг: +48

      Danpos > Dart Veider 2 января 2018, 23:11

      Они туда не пойдут, а Щесны сейчас оптимальный вариант

      1
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      Рейтинг: +156

      Dart Veider > Danpos 3 января 2018, 01:53

      О чем ты говоришь вон Де Хеа хотят этим летом приобрести как замену Буффону

      0
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      Рейтинг: +48

      Danpos > Dart Veider 3 января 2018, 09:39

      не слышал об этом, но он если и перейдёт то только в Реал

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 2 января 2018, 21:04

      Думаю сказал это просто для поддержки Щесны. В Италии много отличных вратарей, обязательно кого-нибудь купят

      2
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      Рейтинг: +48

      Danpos > DOCTOR PENALTY 2 января 2018, 23:10

      Щесны в прошлом сезоне был лучшим в серие А. Зачем каго-то покупать?

      2
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 2 января 2018, 19:46

      Хорошего окончания сезона Буффону!

      2
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