Аллегри: «Наследником Буффона в «Ювентусе» будет Щесны»

Главный тренер итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил, что его клуб не собирается покупать голкипера на замену Джанлуиджи Буффону, который может закончить карьеру по окончании сезона.

«Нет, ни Джанлуиджи Доннарумму, ни какого-то иного вратаря мы покупать не собираемся. Наследником Буффона в нашей команде будет Войцех Щесны», – заявил тренер.

Поляк является игроком «Ювентуса» с лета.