Голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон хотел бы переиграть матч с «Реалом» в финале Лиги чемпионов, который его команда провела в прошлом году.

«Я бы не хотел переигрывать матч Италии со Швецией. В плане боевого духа, отношения к делу и сплоченности мы не подвели наших болельщиков. Но в нем проявились некоторые наши недостатки.

Зато кардиффский финал Лиги чемпионов я бы не отказался провести снова. Потому что если со Швецией мы сыграли на 80-90 процентов, то с «Реалом» во втором тайме не хватило цельности, что всегда было нашей сильной чертой.

Возможно, мы посчитали, что можем сыграть в открытом матче, но это было не так. Есть ценности, и опытная команда должна это понимать, что в определенной манере она может обыграть любого. Но если уровень возрастает, нужно быть осторожным.

Соглашусь, что у болельщиков могли остаться неприятные чувства. Любой проигранный финал – это шрам, который навсегда останется с нами», – сказал Буффон.