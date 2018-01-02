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    Буффон хотел бы переиграть матч с «Реалом» в финале Лиги чемпионов

    Голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон хотел бы переиграть матч с «Реалом» в финале Лиги чемпионов, который его команда провела в прошлом году.

    «Я бы не хотел переигрывать матч Италии со Швецией. В плане боевого духа, отношения к делу и сплоченности мы не подвели наших болельщиков. Но в нем проявились некоторые наши недостатки.

    Зато кардиффский финал Лиги чемпионов я бы не отказался провести снова. Потому что если со Швецией мы сыграли на 80-90 процентов, то с «Реалом» во втором тайме не хватило цельности, что всегда было нашей сильной чертой.

    Возможно, мы посчитали, что можем сыграть в открытом матче, но это было не так. Есть ценности, и опытная команда должна это понимать, что в определенной манере она может обыграть любого. Но если уровень возрастает, нужно быть осторожным.

    Соглашусь, что у болельщиков могли остаться неприятные чувства. Любой проигранный финал – это шрам, который навсегда останется с нами», – сказал Буффон.

    Источник: Football Italia

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    02.01.2018 14:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 2 января 2018, 21:15

      Нет Буффонище,это фантастика

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 января 2018, 15:37

      может тогда не выходить в финалы чтобы не оставались шрамы

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