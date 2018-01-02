Наингголан извинился за алкоголь, курение и нецензурную брань

Ой да ладно, новый год ведь..человек расслабился...на след день он уже на треньке пропотел...нечего и обсуждать
Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан попросил прощения за свое неподобающее поведение в новогоднюю ночь. Футболист, который встречал Новый год в компании друзей, во время прямого эфира в соцсетях употреблял алкоголь, курил и нецензурно выражался.
«Конечно, я не хотел подавать отрицательный пример этим. По этой причине я хотел бы извиниться за свои слова и поведение», – приводит слова Наингголана La Stampa.