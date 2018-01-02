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    Наингголан извинился за алкоголь, курение и нецензурную брань

    Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан попросил прощения за свое неподобающее поведение в новогоднюю ночь. Футболист, который встречал Новый год в компании друзей, во время прямого эфира в соцсетях употреблял алкоголь, курил и нецензурно выражался.

    «Конечно, я не хотел подавать отрицательный пример этим. По этой причине я хотел бы извиниться за свои слова и поведение», – приводит слова Наингголана La Stampa.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.01.2018 13:45
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +880

      mishavandit 2 января 2018, 20:29

      Ой да ладно, новый год ведь..человек расслабился...на след день он уже на треньке пропотел...нечего и обсуждать

      0
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 2 января 2018, 18:06

      Раджуня, красава! не обламывается!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +498

      Поль 2 января 2018, 17:10

      Кокоринголан?..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 2 января 2018, 16:30

      Сам себя "уронил" как спортсмен,и выложил в интернет, смотрите каким я могу быть" крутым".Уважение его поступки не вызывают и от таких спортсменов,в футбольном мире много разочарований.Смело выложил ,но это не от большого ума,сейчас настало время извинений .

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 2 января 2018, 16:24

      Ну хорошо, что хотя бы так.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 2 января 2018, 15:49

      Это был не он. Это была водка!

      0
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      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 2 января 2018, 15:38

      На месте руководства Ромы я бы наложил на товарища штраф за неспортивное поведение и брошенную на свой клуб тень.

      2
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 2 января 2018, 14:23

      курит он, а плющит и волокет наших бестолковых баб, с депутатскими мандатами...

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