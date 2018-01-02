Наингголан извинился за алкоголь, курение и нецензурную брань

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан попросил прощения за свое неподобающее поведение в новогоднюю ночь. Футболист, который встречал Новый год в компании друзей, во время прямого эфира в соцсетях употреблял алкоголь, курил и нецензурно выражался.

«Конечно, я не хотел подавать отрицательный пример этим. По этой причине я хотел бы извиниться за свои слова и поведение», – приводит слова Наингголана La Stampa.