«Тосно» усилился экс-игроком московского «Динамо»

«Тосно» объявил о подписании контракта с защитником сборной Черногории Неманьей Мьюшковичем. Соглашение с балканцем рассчитано на два года.

«В послужном списке Мьюшковича выступления за молодежные команды белградского ОФК, московского «Динамо» и пермского «Амкара», черногорский «Рудар», боснийский «Сараево» и македонский «Вардар», в составе которого игрок провел несколько матчей в квалификации Лиги чемпионов. Предыдущим клубом Мьюшковича был казахстанский «Тараз».

Мьюшкович является игроком сборной Черногории, в составе которой он дебютировал в 2016 году и провел 3 матча», – сказано в релизе клуба.

«Тосно» в РФПЛ идет 14-м.