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«Тосно» усилился экс-игроком московского «Динамо»

1 января 2018, 18:11
5

«Тосно» объявил о подписании контракта с защитником сборной Черногории Неманьей Мьюшковичем. Соглашение с балканцем рассчитано на два года.

«В послужном списке Мьюшковича выступления за молодежные команды белградского ОФК, московского «Динамо» и пермского «Амкара», черногорский «Рудар», боснийский «Сараево» и македонский «Вардар», в составе которого игрок провел несколько матчей в квалификации Лиги чемпионов. Предыдущим клубом Мьюшковича был казахстанский «Тараз».

Мьюшкович является игроком сборной Черногории, в составе которой он дебютировал в 2016 году и провел 3 матча», – сказано в релизе клуба.

«Тосно» в РФПЛ идет 14-м.

Источник: ФК «Тосно»
Россия. Премьер-лига Тосно Динамо Мьюшкович Неманья
Комментарии (5)
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insider_retro
1514819921
Парню 25 лет, но хронология переходов впечатляет... Или путешествовать любит, или не вдохновил никого своей игрой до сих пор... Зато, наверняка, не дорогой...
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BAIv
1514822843
в18 лет был в динамо, семь лет назад. в аренду в амкар отдали
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Serjoga
1514900565
Нужно было в сборной Гибралтара кого-нибудь присмотреть! Неужели наши пацаны слабее этого Мьюшковича? Это мания уже, раз есть лимит на легионеров, значит нужно легионерами "запасаться", а класс игрока не важен!!
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multiscan
1514903072
А я не врубился - чем он может усилить "Тосно"?
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