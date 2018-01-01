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    «Тосно» усилился экс-игроком московского «Динамо»

    «Тосно» объявил о подписании контракта с защитником сборной Черногории Неманьей Мьюшковичем. Соглашение с балканцем рассчитано на два года.

    «В послужном списке Мьюшковича выступления за молодежные команды белградского ОФК, московского «Динамо» и пермского «Амкара», черногорский «Рудар», боснийский «Сараево» и македонский «Вардар», в составе которого игрок провел несколько матчей в квалификации Лиги чемпионов. Предыдущим клубом Мьюшковича был казахстанский «Тараз».

    Мьюшкович является игроком сборной Черногории, в составе которой он дебютировал в 2016 году и провел 3 матча», – сказано в релизе клуба.

    «Тосно» в РФПЛ идет 14-м.

    Источник: ФК «Тосно»

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    01.01.2018 18:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 2 января 2018, 17:24

      А я не врубился - чем он может усилить "Тосно"?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 2 января 2018, 16:42

      Нужно было в сборной Гибралтара кого-нибудь присмотреть! Неужели наши пацаны слабее этого Мьюшковича? Это мания уже, раз есть лимит на легионеров, значит нужно легионерами "запасаться", а класс игрока не важен!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +407

      orlovcar > Serjoga 3 января 2018, 23:42

      есть лучше, но в разы дороже

      -1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 1 января 2018, 19:07

      в18 лет был в динамо, семь лет назад. в аренду в амкар отдали

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 1 января 2018, 18:18

      Парню 25 лет, но хронология переходов впечатляет... Или путешествовать любит, или не вдохновил никого своей игрой до сих пор... Зато, наверняка, не дорогой...

      4
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