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    Кака: «Аршавин – один из моих любимых футболистов»

    Бывший полузащитник сборной Бразилии Кака рассказал о том, кто ему нравился или нравится из российских футболистов.

    Южноамериканец назвал действующего игрока казахстанского «Кайрата» Андрея Аршавина.

    – Знаешь каких-нибудь российских игроков?

    – Из нынешних не так много. Но я отлично помню Аршавина. Он один из моих любимых футболистов. Мне нравилось, как он двигался и обращался с мячом в «Арсенале».

    Источник: YouTube

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    01.01.2018 16:17
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    Комментарии52
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      Рейтинг: +20

      sergor 28 января 2018, 11:41

      К сожалению Аршавину в Англии не хватило физики, а по таланту он не хуже Месси. К сожалению, физики не хватает всем Российским игрокам, поэтому в чемпионатах топ-5 им делать нечего.

      0
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 3 января 2018, 00:46

      Пишут бред...про 23 гола так у него позиция левого инсайда была, вон у Уолкотта в 267 матчах 60 голов....
      А про свист, то тогда Арсенал проигрывал всем, то виновным решили сделать Аршавина, мол русский во всем виноват, а то что Косьельни дыра тупорылая никто до сих пор не замечает.
      Его гнобили из-за его национальности, мол русский не может играть в АПЛ.
      Аршавин выглядит как самый незаинтересованный игрок лиги. Ему не нравится наша погода, не нравятся наши женщины.
      Гари Невилл: "Думаю, он хочет вернуться в Россию. Что ж, пусть уезжает. Болельщики „Арсенала“ не хотят видеть его в команде»
      + его тогда агент обманул , и Андрей платил 50% от зп в налог...
      Так что за всю историю РФПЛ это лучший футболист и лишь Сергей Семак мог бы с ним поспорить...

      3
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      Рейтинг: +22

      Время действия > InterMilLano1908 4 января 2018, 22:10

      Семак в Европе, был никакой. Всего Андрей забил 31 гол и отдал 46 голевых передача. А если бы не кривоногие партнеры, то этих передач было бы в разы больше. Андрей был лидером в АПЛ по созданным голевым моментам, а то не каждому дано. В АПЛ свистят всем и каждому, по поводу и без, в семье не без урода, как говорится, да и было это всего лишь единожды. А Невилл, вообще невежда, которого в Англии не уважают. Да и всем известно, как не которые англичане относятся к русским. Да еще и после того, как Шава сделал все, чтобы ЧМ -2018 прошел в России, а не В Англии. Перцу добавила еще и Юля Барановская, которая настроила против английскую прессу своими высказываниями о англичанах и их жизни.

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 2 января 2018, 11:28

      Аршавин умница. Как бы его не чернили. Всё умел: и обвести, и пас-красавец отдать, и забить. Увы, сейчас в нашей сборной с ним по таланту сравнить некого. На фоне Шавы - они физкультурники.

      9
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 2 января 2018, 09:25

      Андрея Сергеевича с Новым Годом и наилучшими пожеланиями.

      4
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 1 января 2018, 22:00

      Да он очень круто играл в АПЛ-забил целых 23 гола за 4 года....Я лично хорошо запомнил как его освистывали и ни когда не забуду как Ван Перси на Венгера кричал-зачем ты его выпускаешь...и пас ему не давали специально...Вы видимо друзья этого не застали,фаны Арсенала должны это помнить!!!

      2
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol > Psih86 2 января 2018, 09:26

      Фаны Арсенала помнят покер в ворота Ливера.

      2
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      Рейтинг: +22

      Время действия > Psih86 4 января 2018, 22:21

      Уважаемый, АПЛ 105/23+27, 144/31+46. Лучший по голевым моментам в АПЛ, один из лучших по голевым передачам. Это было всего один раз, в том самом матче с МЮ. И он кричал чтобы не меняли Тео, а не против того что выходил Шава. Не выдумывайте того, чего не было в действительности. А то что Перси был завистлив, это точно, об этом многие говорили. Вы видимо кроме этого эпизода ничего не видели и не слышали, тогда все понятно!!! Фаны Арсенала, до сих пор восхищаются талантом и гением Андрея!!! Андрей -это уникум, что и продемонстрировал в самой сильной лиге мира, и это уже в довольно зрелом возрасте по футбольным меркам. Да еще и играя на фланге, где требуется много физических затрат. Играй он под нападающим в центре, пользы было бы в разы больше. Но Венгер упрям как баран..

      0
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      Рейтинг: +15

      vitalvolodin 1 января 2018, 19:16

      Аршавин, был хорош! Если объективно, то лучшие результаты за рубежом показал Дмитрий Аленичев (Чемпион России, Кубок России, Чемпион Португалии, Кубок Португалии, Кубок УЕФА, Лига Чемпионов).

      5
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > vitalvolodin 2 января 2018, 08:11

      и гол в финале ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ > vitalvolodin 2 января 2018, 11:38

      Ну если быть совсем объективным,то Аленичев в Порту не был игроком основного состава...

      -1
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      Рейтинг: +22

      Время действия > vitalvolodin 4 января 2018, 22:25

      Алничев показал только на бумаге, сыграв всего ничего в финале ЛЧ и забив уже ничего не решающий гол, тоже самое и с Кубком УЕФА. А "выигрывать" так трофее может каждый, кто был в заявке.

      0
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      Рейтинг: +22

      Время действия > Отчаянный Пердун 4 января 2018, 22:28

      Вот кроме этого , уже ничего не решающего гола, вспомнить больше нечего. Аленичев не входил в основную обойму, никогда не был лидером Порту, ничего выдающегося и яркого не демонстрировал, и это в португальском чемпионате.

      А Аршавин с первых шагов влюбил в себя всю Англию, был заводящим и лидером Арсенала, это слова Венгера.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 января 2018, 19:08

      да уж были времена... вроде только вчера играл за Арсенал а уже столько времени прошло.

      7
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 1 января 2018, 19:06

      Кака - Аршавин...

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 1 января 2018, 19:02

      Все за Шаву...а как и кого надо убеждать,
      чтобы Андрейку вернули - никто не пишет....
      Крестного Отца МУ сняли ....так кто?

      2
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 1 января 2018, 19:01

      Мостовой то получше играл забугром.

      1
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      Рейтинг: +22

      Время действия > iBragim2102 4 января 2018, 22:31

      Мостовой при все к нему уважении, и рядом не стоял с талантом и гением Шавы. И то что делал Андрей на поле, могут только единицы в мире футбола. Недаром его игрой восхищаются по сей день, все знаковые люди из мира футбола, от Зидана до Марадоны.

      1
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 > Время действия 4 января 2018, 23:09

      1 год на высшем уровне и сдулся твой Шава.

      -1
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      Рейтинг: +22

      Время действия > iBragim2102 5 января 2018, 01:21

      Изучайте, может и станете немного разумнее.
      http://m.euro-football.ru/article/31/666215_castrol_index_arshavin_-_glavnyiy_kanonir_apl

      CASTROL INDEX: Аршавин - главный "канонир" АПЛ

      Сезон 2010/2011 английского чемпионата в самом разгаре и уже можно говорить о первых результатах. Эксперты Castrol проанализировали динамику выступлений одного из самых успешных российских футболистов - Андрея Аршавина, и нашли несколько отличий в манере его игры за лондонский "Арсенал" по сравнению с прошлым сезоном: в текущем розыгрыше бывшему нападающему "Зенита" уже удалось записать на свой счет семь голевых передач, что является лучшим результатом среди всех игроков "Арсенала". По данному показателю Аршавин занимает второе место в высшем футбольном дивизионе Англии: на первом месте с 8 результативными передачи расположился Нани.

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      Рейтинг: +22

      Время действия > iBragim2102 5 января 2018, 01:26

      Андрей отыграл три великолепных сезона, да и дальше бы играл. Если бы Венгер переместил его в центр. Так что не гнусите и не выставляйте себя в неприглядном свете. Кстати Вы Зенит и сборную я так понимаю в расчет не берете. Это объясняет лишь то, что Вам лучше молчать, чем говорить. Так это из-за "одного года", как Вы выражаетесь, Андрея чтят и любят в мире, все ведущие игроки, тренеры, специалисты и журналисты, усе понятно с Вами, дружок. Держите голову в тепле!!!)

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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 > Время действия 5 января 2018, 13:13

      Я тебе ещё раз говорю, твой Аршавин на высшем уровне поиграл всего 1год, а потом он сдулся, Зенит и сб. России это уровень третье сортных лиг!

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