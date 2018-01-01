Кака: «Аршавин – один из моих любимых футболистов»

К сожалению Аршавину в Англии не хватило физики, а по таланту он не хуже Месси. К сожалению, физики не хватает всем Российским игрокам, поэтому в чемпионатах топ-5 им делать нечего.
Бывший полузащитник сборной Бразилии Кака рассказал о том, кто ему нравился или нравится из российских футболистов.
Южноамериканец назвал действующего игрока казахстанского «Кайрата» Андрея Аршавина.
– Знаешь каких-нибудь российских игроков?
– Из нынешних не так много. Но я отлично помню Аршавина. Он один из моих любимых футболистов. Мне нравилось, как он двигался и обращался с мячом в «Арсенале».