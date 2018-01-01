Кака: «Аршавин – один из моих любимых футболистов»

Бывший полузащитник сборной Бразилии Кака рассказал о том, кто ему нравился или нравится из российских футболистов.

Южноамериканец назвал действующего игрока казахстанского «Кайрата» Андрея Аршавина.

– Знаешь каких-нибудь российских игроков?

– Из нынешних не так много. Но я отлично помню Аршавина. Он один из моих любимых футболистов. Мне нравилось, как он двигался и обращался с мячом в «Арсенале».