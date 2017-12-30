Исландский болельщик Гундермурд Сигурдфлордбрадсен пожаловался на непростые названия русских городов

Болельщик из Исландии Гундермурд Сигурдфлордбрадсен перед поездкой на чемпионат мира-2018 пожаловался на труднопроизносимые названия российских городов.

«На чемпионат мира в Россию меня пригласил русский друг. Когда я посмотрел карту России, она мне показалась слишком большой. Я не понимаю, зачем государствам нужно столько земли. Еще меня удивили тяжелые названия городов с маленьким количеством согласных букв: Сочи, Казань, Москва.

Несмотря на это, я планирую посетить эти города, а в ответ приглашу своего приятеля в Исландию, где мы посетим с ним Киркьюбайарклейстур, Фаскрудсфьордур и Эйяфьядлайекюдль», – сообщил фанат.

Напомним, что матчи ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.