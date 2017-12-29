«Челси» продолжит переговоры с Азаром после Нового года, бельгиец ждет предложения от «Реала»

«Бомбардир» писал о том, что полузащитник «Челси» Эден Азар отказался продлевать контракт с клубом.

По информации журналиста Daily Telegraph Мэтта Лоу, лондонский клуб еще не сделал главного хода в сделке по продлению соглашения. Ожидается, что руководство синих решит вопрос после Нового года.

Лоу отметил, что сам хавбек сборной Бельгии ожидает действий со стороны «Реала».

В ноябре 26-летний Азар сказал о восхищении мадридским клубом. В качестве суммы перехода назывались 150 миллионов евро.

В текущем сезоне игрок принял участие в 26-ти играх всех соревнований. На его счету восемь мячей и восемь результативных передач.